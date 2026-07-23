Así luce Juan Manuel Reverter, el principal sospechoso del femicidio de Agostina Jalabert

Juan Manuel Reverter, principal sospechoso por el femicidio de Agostina Jalabert, fue fotografiado durante el operativo en el que fue detenido en el condado de Deschutes, en el estado de Oregón, Estados Unidos.

La captura se produjo el 23 de julio de 2026, luego de una investigación internacional que permitió localizar al acusado, quien era buscado por la Justicia mexicana en el marco de la causa por el crimen de la joven oriunda de Carmen de Patagones.

La fotografía fue tomada durante su arresto y se conoció luego del operativo que derivó en su detención. La Justicia de Quintana Roo sostiene que el oriundo de Viedma debe responder ante los tribunales por el femicidio de Jalabert, cuyo caso inicialmente había sido investigado como un suicidio y posteriormente fue recaratulado como feminicidio.

Cómo fue el operativo de detención de Juan Manuel Reverter, el principal sospechoso del femicidio de Agostina Jalabert

En el procedimiento participaron de manera coordinada el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service), Interpol Washington, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Las agencias trabajaron con información de inteligencia criminal para establecer los movimientos de Reverter, quien había abandonado México y se desplazaba por distintas jurisdicciones mientras era buscado por el crimen de la joven argentina.

La fiscalía mexicana sostiene que Reverter asesinó a Jalabert y luego intentó simular un suicidio. La hipótesis de la acusación indica que el hombre habría golpeado y estrangulado a la joven de 31 años para posteriormente montar una escena que inicialmente llevó a investigar el caso como una muerte por autodeterminación.

El giro de la causa: del suicidio al femicidio

El caso de Agostina Jalabert estuvo marcado por un cambio radical en la hipótesis de investigación. La joven, oriunda de Carmen de Patagones, fue encontrada muerta en el baño del departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen.

En una primera instancia, el hecho fue investigado como un suicidio. Sin embargo, la familia de la víctima cuestionó desde el comienzo esa hipótesis y reclamó una investigación más profunda.

La intervención de la familia y de la Cancillería argentina derivó en una revisión del expediente por parte de las autoridades mexicanas. La investigación comenzó a analizar nuevamente la escena y las pruebas disponibles, con especial atención a los signos de violencia.

La autopsia y los posteriores estudios forenses detectaron lesiones que, según la acusación, resultaban incompatibles con la hipótesis de un suicidio. Entre los elementos considerados por los investigadores se mencionaron golpes y signos de presión en el cuello.

A partir de esos elementos, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo reorientó la causa y comenzó a investigar el caso como un feminicidio. La detención de Reverter representa ahora un avance central para el proceso judicial que busca esclarecer la muerte de Agostina Jalabert.