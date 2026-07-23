Así informó FOX 12 la detención de Juan Manuel Reverter: el prófugo por el femicidio de Agostina Jalabert

La cadena estadounidense FOX 12 fue una de las encargadas de informar con precisión el operativo que permitió dar con el paradero de Juan Manuel Reverter en el centro de Oregón, un hombre intensamente buscado a nivel internacional por su presunta vinculación con la muerte violenta de su expareja, la modelo Agostina Jalabert, en un expediente que mantiene ramificaciones judiciales desde México hasta Argentina.

Femicidio de Agostina Jalabert: el operativo en Oregón y de la cadena FOX 12 sobre Juan Manuel Reverter

De acuerdo con los reportes difundidos por el equipo periodístico de FOX 12, la captura de Juan Manuel Reverter se concretó durante las primeras horas de la mañana de este jueves en el condado de Deschutes, Oregón, tras una operación de alto perfil coordinada por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

La cobertura del medio estadounidense enfatizó la complejidad de las tareas de inteligencia que requirieron la participación conjunta y simultánea de la oficina de Interpol en Washington, la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza.

Los cronistas locales resaltaron la magnitud del despliegue en esta zona del centro de Oregón, subrayando que las agencias federales estadounidenses actuaron bajo estrictos protocolos de cooperación transnacional para efectivizar la detención del ciudadano argentino, un procedimiento que mantuvo en vilo a la comunidad local y acaparó la atención de los noticieros de la región.

El trasfondo judicial de Juan Manuel Reverter y el femicidio de Agostina Jalabert en México

La centralidad que adquirió la detención de Juan Manuel Reverter en la agenda informativa, tanto de Estados Unidos como en Latinoamérica, radica en la gravedad de los cargos que motivaron su emisión de captura internacional.

Según los antecedentes oficiales recopilados por los investigadores y reflejados en las crónicas periodísticas, el ciudadano argentino es señalado como el principal responsable del femicidio de Agostina Jalabert, una modelo de 31 años que fue hallada sin vida el 18 de febrero 2023 en un departamento de Playa del Carmen, en el estado mexicano de Quintana Roo.

En aquella oportunidad, las primeras versiones intentaron encuadrar el hecho bajo la hipótesis de un suicidio, pero el impulso de la investigación permitió constatar que Reverter habría asesinado a la joven para posteriormente alterar la escena y simular un deceso autolesivo, un giro probatorio que desató la persecución internacional que finalmente culminó con su arresto en tierras norteamericanas.