Un joven de 19 años mató a tiros a su novia de 18 e hirió a su suegro en Ituzaingó

Un joven de 19 años mató a tiros a su novia de 18 e hirió al padre de la víctima este martes cerca de las 19.00, durante una discusión en una vivienda de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. El acusado sacó un arma, disparó contra ambos y escapó del lugar, por lo que es buscado por la Policía.

Femicidio en Ituzaingó: mató a su novia de 18 años y está prófugo

El femicidio ocurrió en un domicilio ubicado en Almagro 2500. De acuerdo con la información recabada hasta el momento, el acusado, identificado por sus iniciales como E.B., mantenía una discusión por celos con su pareja cuando intervino el padre de la joven. En ese momento, el agresor sacó un arma y comenzó a disparar. Uno de los proyectiles alcanzó a la víctima, mientras que otros dos impactaron en las piernas de su suegro.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría 4ª de Ituzaingó llegaron al lugar y encontraron a la víctima gravemente herida en la calle. Los policías trasladaron de urgencia a la joven al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde finalmente murió a causa de las lesiones. El padre de la joven recibió dos disparos en las extremidades inferiores, aunque no se precisó de forma oficial su estado de salud.

María, una vecina que realizó el llamado al servicio de emergencias, relató en diálogo con Crónica TV que su pareja presenció la escena momentos después del ataque. “Mi pareja pasó por ahí y justo vio a la chica toda ensangrentada. La tuvo que llevar la policía al hospital porque nadie la podía llevar”, contó.

El agresor huyó armado y permanece prófugo

Según el relato de la vecina, el sospechoso había llegado al lugar a bordo de un auto, pero tras realizar los disparos escapó a pie y con el arma en la mano.

La Policía desplegó un operativo de búsqueda para intentar dar con el acusado, que continuaba prófugo durante la noche de este martes. Fuentes de la investigación indicaron que el joven tendría domicilio en el partido bonaerense de Merlo. Hasta el momento no se informó oficialmente su localización ni se pudo hallar el arma utilizada en el ataque.