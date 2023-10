Baile fatal: impusieron prisión preventiva a los imputados del crimen de un joven en Bariloche

Los problemas comenzaron al ritmo de la cumbia y el cuarteto. Mientras decenas de parejas bailaban en el salón “Los Años Dorados”, dos grupos comenzaron a cruzar miradas de pocos amigos. Minutos después, pasaron a la acción. Tal vez el alcohol revivió viejos enconos y todo derivó en una pelea, que obligó al personal de seguridad a retirarlos del salón.

En el exterior, tres hombres agredieron a Axel Alfredo Alvarado Peralta que recibió cinco puntazos de arma blanca, que ocasionaron una hemorragia letal. El joven murió en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche, la madrugada del domingo. Tenía 27 años.

Este martes, el fiscal Marcos Sosa Lukman imputó a Gabriel Onofre Villarroel y a los hermanos Nicolás Leandro y Jorge Manuel Ríos como autores del homicidio de Alvarado Peralta. Pidió cuatro meses para investigar lo que ocurrió la madrugada del domingo a la salida del local bailable los Años Dorados”, ubicado en Onelli y Neuquén.

Sostuvo la acusación con las grabaciones de las cámaras de seguridad, testigos que observaron la agresión contra Alvarado Peralta y el acta del procedimiento policial. Pero la rueda de reconocimiento dejó a los tres sospechosos incriminados.

Indicó que el informe preliminar de la autopsia determinó que la víctima murió por una hemorragia causada por las lesiones de arma blanca.

Con las evidencias que recolectó desde la madrugada del domingo hasta este martes, el fiscal acusó a los tres imputados por un homicidio en riña. Es que todavía no tiene certeza de quién fue el autor de los cinco puntazos que presentaba el cuerpo sin vida de la víctima.

Sosa Lukman solicitó al juez que les imponga 2 meses de prisión preventiva a los imputados porque advirtió que existe riesgo de que entorpezcan la investigación en libertad. Explicó que los sospechosos pueden presionar a los testigos presenciales para que no declaren y así mejorar su situación procesal.

Detenidos pero en una comisaría

El defensor particular de los hermanos Ríos, Estanislao Cazaux, no se opuso a la formulación de cargos ni al plazo de investigación. Tampoco, cuestionó la prisión preventiva que había pedido el fiscal contra sus asistidos. Solo solicitó al juez de garantías Ricardo Calcagno, que dirigía la audiencia, que enviara a los imputados a la comisaría de Dina Huapi, para resguardar su integridad física. Los acusados dijeron que habían entendido la acusación fiscal en su contra, pero no declararon.

El penal 3 de Bariloche está desde hace meses colapsado por la cantidad de personas detenidas. Entre los internos que cumplen condena firme y aquellos imputados que enfrentan procesos penales en trámite, no hay plazas disponibles. Desde el Ministerio Público de la Defensa denunciaron varias veces el hacinamiento y las pésimas condiciones de detención en esa unidad penitenciaria.

La defensora oficial Blanca Alderete, que asistió a Villarroel, tampoco objetó la acusación de la fiscalía y el plazo para la investigación preparatoria. Pero se opuso a la prisión preventiva.

Calcagno admitió la acusación fiscal contra los tres imputados, dispuso 4 meses para investigar cómo ocurrió el homicidio de Alvarado Peralta y les impuso 2 meses de prisión preventiva.

El juez observó que si por una “trifulca” en el interior del local bailable, a la salida le dieron 5 puntazos a la víctima, es razonable que exista un riesgo de que presionen testigos estando en libertad.

Ordenó al Servicio Penitenciario Provincial (SSP) disponga el alojamiento de los hermanos Ríos en la comisaría de Dina Huapi y el otro acusado en otro lugar de detención por pedido de su defensora.

Villarroel había sido detenido tras el homicidio, mientras que los hermanos Ríos fueron arrestados el lunes durante unos allanamientos ordenados por el juez. También se secuestraron dos vehículos que fueron requisados.