Balearon a un custodio de la ministra Alejandra Monteoliva durante un robo en La Matanza: dos sospechosos resultaron heridos

Un custodio de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva fue baleado durante un intento de robo. El episodio se registró este martes a la madrugada en González Catán, jurisdicción de La Matanza. La víctima para defenderse del robo, le disparó a los dos atacantes y uno de ellos recibió cinco impactos de bala.

El hecho está bajo investigación para esclarecer la dinámica del enfrentamiento y precisar cuántos disparos efectuó el custodio con su arma reglamentaria.

Intento de robo y heridos de bala

De acuerdo a la información brindada, la víctima del intento de robo es un suboficial mayor de la Policía Federal, miembro de la División Seguridad y Custodia destinado al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la protección de la ministra Monteoliva.

El hombre, de 61 años, circulaba a bordo de su auto, un Toyota Etios, cuando dos motochorros lo cruzaron en la calle Gallardo al 800 y para robarle, empezaron a dispararle. La Policía Bonaerense informó que una de las balas impactó en el vidrio del asiento del conductor.

Ante esta situación, el suboficial tomó su arma y respondió. Según lo detallado, el policía terminó recibiendo un tiro en el hombre. En tanto, el primer asaltante terminó con una herida de bala en la espalda, y el segundo se habría llevado la peor parte ya que fue llevado al hospital con cinco impactos de bala.

Las autoridades informaron que el custodio de la ministra se encuentra fuera de peligro, pero de igual manera fue trasladado a un centro médico.

El fiscal Adrián Arribas, de la UFI Descentralizada N°2, trabaja para esclarecer el hecho con la Comisaría 2° Sur de González Catán.