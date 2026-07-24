Conmoción en Centenario: Investigan la muerte de un niño de un año que llegó sin vida al hospital

Una profunda conmoción sacude a la comunidad de Centenario tras confirmarse la muerte de un niño de aproximadamente un año de edad. El Ministerio Público Fiscal (MPF), en un trabajo conjunto con la Policía provincial, puso en marcha una investigación penal de urgencia para determinar las causas que rodearon el deceso del menor.

De acuerdo con las primeras informaciones recogidas por los investigadores, el trágico episodio comenzó a salir a la luz hoy por la mañana. El pequeño fue trasladado de urgencia antes del mediodía por sus propios familiares hacia las instalaciones del Hospital Natalio Burd de esta localidad, a bordo de una camioneta tipo furgón.

Al arribar al centro de salud, el personal médico de guardia constató de manera inmediata que el niño ya se encontraba sin signos vitales, por lo que no fue posible realizar maniobras de reanimación y se dio aviso inmediato a las autoridades policiales y judiciales.

Medidas urgentes e investigación en curso

Ante la gravedad del hecho y de forma provisoria, la fiscal del caso asignada para liderar las actuaciones es Guadalupe Inaudi. La funcionaria judicial activó de inmediato los protocolos correspondientes para este tipo de sucesos y requirió formalmente al Cuerpo Médico Forense la realización de la autopsia, una pericia clave que determinará científicamente los motivos y la mecánica de la muerte.

Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la toma de diversas entrevistas a testigos, familiares y allegados que puedan aportar datos cronológicos sobre las horas previas al desenlace.

Fuentes de la investigación confiaron a Diario Río Negro que los pesquisas se encuentran recabando testimonios tanto en el entorno médico como en el trayecto que realizó el vehículo utilitario.

Hasta el momento, las autoridades mantienen estricta reserva sobre las hipótesis del caso a la espera de los resultados preliminares del examen forense, los cuales serán determinantes para definir el rumbo de la causa judicial.