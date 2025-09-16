Brutal crimen en Rincón de los Sauces: un joven fue asesinado mientras caminaba por la calle

Un brutal crimen ocurrió en Rincón de los Sauces esta tarde. Un joven caminaba por la calle cuando fue alcanzado por varios disparos. La Policía de Neuquén investiga el asesinato.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, las autoridades policiales investigan el asesinato y relevan el testimonio de testigos, como así también realiza un allanamiento para recabar datos.

Noticia en desarrollo.-