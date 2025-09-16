ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Policiales

Brutal crimen en Rincón de los Sauces: un joven fue asesinado mientras caminaba por la calle

La Policía de Neuquén investiga el asesinato que ocurrió esta jornada en la localidad petrolera.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza Emilio Chamaquito (Facebook).

Foto: Gentileza Emilio Chamaquito (Facebook).

Un brutal crimen ocurrió en Rincón de los Sauces esta tarde. Un joven caminaba por la calle cuando fue alcanzado por varios disparos. La Policía de Neuquén investiga el asesinato.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, las autoridades policiales investigan el asesinato y relevan el testimonio de testigos, como así también realiza un allanamiento para recabar datos.

Noticia en desarrollo.-


Temas

Crimen

Neuquén

Rincón de los Sauces

vía pública

Un brutal crimen ocurrió en Rincón de los Sauces esta tarde. Un joven caminaba por la calle cuando fue alcanzado por varios disparos. La Policía de Neuquén investiga el asesinato.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios