Brasil confirma la primera muerte por viruela del mono del año y enciende alarmas por un brote de contagios

El sistema sanitario de Brasil encendió las luces de alerta tras confirmar su primera muerte por viruela del mono (mpox) en lo que va del año. El trágico desenlace se registró en el estado de Río de Janeiro, la región que concentra el mayor volumen de transmisiones y donde las estadísticas muestran un crecimiento exponencial en las últimas semanas.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Salud regional, la víctima fatal fue un hombre de aproximadamente 40 años que presentaba una patología inmunodepresiva preexistente y se encontraba internado bajo cuidados intensivos.

El impacto del virus golpea con fuerza en el tramo final del año: de los 382 casos reportados en todo el territorio brasileño a lo largo de 2026, un total de 258 contagios fueron confirmados desde mediados de septiembre, obligando a hospitalizar a al menos 55 pacientes.

Respuesta oficial: vacunas y compra de emergencia, qué dijo Brasil

Frente al avance del brote, el Ministerio de Salud brasileño reaccionó con envíos logísticos hacia las zonas más castigadas. La semana pasada, las autoridades despacharon 2.000 dosis de vacunas hacia Río de Janeiro para inmunizar de manera prioritaria a grupos de riesgo, como las personas que conviven con VIH.

En paralelo, el Gobierno federal concretó la adquisición de 25.000 nuevas dosis a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), gestionadas directamente con el único laboratorio productor a nivel global.

Cómo se transmite y cuáles son los síntomas

La viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral que se propaga fundamentalmente mediante el contacto estrecho y corporal. Los especialistas advieren que el cuadro clínico suele presentar características específicas:

Sintomatología inicial: fiebre alta, fatiga extrema, dolor muscular e inflamación de los ganglios linfáticos.



fiebre alta, fatiga extrema, dolor muscular e inflamación de los ganglios linfáticos. Manifestación cutánea: aparición de lesiones en la piel que evolucionan rápidamente hasta convertirse en pústulas y costras dolorosas.



aparición de lesiones en la piel que evolucionan rápidamente hasta convertirse en pústulas y costras dolorosas. Vías de contagio: contacto piel con piel, relaciones sexuales con personas diagnosticadas o manipulación de elementos personales contaminados (ropa, sábanas y toallas).

Guía de prevención y pautas de aislamiento

Las autoridades sanitarias remarcaron una serie de recomendaciones esenciales para frenar la cadena de contagios y actuar ante la sospecha de la enfermedad: