Brasil confirma la primera muerte por viruela del mono del año y enciende alarmas por un brote de contagios
Las autoridades sanitarias brasileñas reportaron el primer fallecimiento en Río de Janeiro, epicentro de la suba de positivos. Ante la aceleración de los contagios desde septiembre, el Gobierno federal aceleró la distribución de vacunas y concretó la compra de miles de nuevas dosis a través de la OPS.
El sistema sanitario de Brasil encendió las luces de alerta tras confirmar su primera muerte por viruela del mono (mpox) en lo que va del año. El trágico desenlace se registró en el estado de Río de Janeiro, la región que concentra el mayor volumen de transmisiones y donde las estadísticas muestran un crecimiento exponencial en las últimas semanas.
De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Salud regional, la víctima fatal fue un hombre de aproximadamente 40 años que presentaba una patología inmunodepresiva preexistente y se encontraba internado bajo cuidados intensivos.
El impacto del virus golpea con fuerza en el tramo final del año: de los 382 casos reportados en todo el territorio brasileño a lo largo de 2026, un total de 258 contagios fueron confirmados desde mediados de septiembre, obligando a hospitalizar a al menos 55 pacientes.
Respuesta oficial: vacunas y compra de emergencia, qué dijo Brasil
Frente al avance del brote, el Ministerio de Salud brasileño reaccionó con envíos logísticos hacia las zonas más castigadas. La semana pasada, las autoridades despacharon 2.000 dosis de vacunas hacia Río de Janeiro para inmunizar de manera prioritaria a grupos de riesgo, como las personas que conviven con VIH.
En paralelo, el Gobierno federal concretó la adquisición de 25.000 nuevas dosis a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), gestionadas directamente con el único laboratorio productor a nivel global.
Cómo se transmite y cuáles son los síntomas
La viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral que se propaga fundamentalmente mediante el contacto estrecho y corporal. Los especialistas advieren que el cuadro clínico suele presentar características específicas:
- Sintomatología inicial: fiebre alta, fatiga extrema, dolor muscular e inflamación de los ganglios linfáticos.
- Manifestación cutánea: aparición de lesiones en la piel que evolucionan rápidamente hasta convertirse en pústulas y costras dolorosas.
- Vías de contagio: contacto piel con piel, relaciones sexuales con personas diagnosticadas o manipulación de elementos personales contaminados (ropa, sábanas y toallas).
Guía de prevención y pautas de aislamiento
Las autoridades sanitarias remarcaron una serie de recomendaciones esenciales para frenar la cadena de contagios y actuar ante la sospecha de la enfermedad:
- Evitar el contacto cercano: Suspender interacciones físicas y relaciones estrechas con personas que presenten síntomas compatibles o diagnóstico confirmado.
- Higiene rigurosa: Lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o uso constante de alcohol en gel.
- Aislamiento preventivo: Permanecer en el domicilio ante la aparición de fiebre, ganglios inflamados o sarpullidos, evitando el contacto con terceros y mascotas.
- Cuidado de las lesiones: Mantener las ampollas cubiertas con gasas o ropa liviana, sin reventarlas ni rascarlas para evitar la diseminación del virus y posibles infecciones secundarias.
- Consulta médica: Acudir de inmediato a un centro sanitario ante la presencia de signos compatibles para obtener un diagnóstico profesional.
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