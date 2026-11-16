Nación aprobó el ingreso al RIGI de un parque eólico de US$ 230 millones en Olavarría

El Gobierno nacional aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Parque Eólico La Rinconada, que contempla una inversión de US$ 230,75 millones y la instalación de 94,5 megavatios (MW) de potencia en la provincia de Buenos Aires. Estará ubicado a 40 kilómetros de Olavarría, y tendrá como principal objetivo abastecer de energía a la planta siderúrgica de Siderca, en Campana.

La medida se formalizó en la Resolución 1983/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La titular del proyecto es Vientos La Rinconada S.A.U., que había presentado la solicitud de adhesión al régimen en mayo de 2025.

La solicitante declaró que el proyecto demandará una inversión total de US$ 230.754.206, de los cuales US$ 218.287.463 corresponden a activos computables bajo los requisitos del RIGI. Se prevé el desembolso de US$ 110,63 millones durante el primer año y otros US$ 1,43 millones en el segundo.

La resolución establece el 31 de marzo de 2027 como fecha límite para el cumplimiento del monto de inversión mínima solicitada por el régimen. Se determinó el 23 de octubre de 2026 como fecha de adhesión al RIGI y adquisición de derechos.

Con la incorporación al RIGI, el proyecto podrá acceder a los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios previstos en la Ley 27.742. La resolución dispuso además la inscripción de Vientos La Rinconada S.A.U. en el Registro de Vehículos de Proyecto Único (VPU), figura societaria que deben constituir las empresas para adherirse al régimen.

El proyecto abastecerá a la planta siderúrgica Siderca

El parque eólico se dedicará exclusivamente a abastecer el proceso productivo de Siderca, la planta siderúrgica del Grupo Techint ubicada en Campana. Por ese motivo, la empresa no prevé exportar la energía generada ni solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas provenientes de cobros de exportaciones contemplado en el régimen.

La conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se realizará a través de la nueva Estación Transformadora «La China», de TRANSBA, ubicada en un predio lindero al terreno donde se desarrollará el proyecto. La iniciativa cuenta con una prioridad de despacho de 91,5 MW adjudicada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

En el proceso de evaluación, CAMMESA elaboró un informe sobre el impacto del emprendimiento en la sustitución de importaciones de energía y combustibles y en los requerimientos de divisas del Mercado Eléctrico Mayorista.