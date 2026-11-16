Cómo es el buque de Chile que irá a Malvinas, en plena tensión diplomática, por el estrecho de Magallanes y cuándo zarpa

El buque se encuentra en la zona sur del país para realizar la ruta comercial con las islas (Foto: gentileza)

El buque carguero Danstar, propiedad de la naviera Easter Island, completó su travesía por los canales australes y se apresta a cumplir con mantenimientos clave. Con una capacidad de carga de hasta 1.200 toneladas, la embarcación destaca por su estructura adaptada para soportar las exigencias de la navegación patagónica.

La puesta en marcha de esta ruta comercial ha encendido los roces diplomáticos entre Chile y Argentina tras las exigencias de autorización planteadas por Buenos Aires. Sin embargo, el Gobierno chileno descartó de plano tal requerimiento al invocar el principio internacional del derecho de paso inocente.

Este debate sobre la legalidad y los permisos de paso encuentra su principal sustento jurídico en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Ambas normativas respaldan el libre tránsito continuo y garantizan que los buques de todas las banderas naveguen libremente por aguas jurisdiccionales.

Medios chilenos mencionaron que la llegada de la nave marca el inicio operativo de un circuito logístico muy esperado por los habitantes de las islas. El barco operará con una tripulación reducida y sus bodegas ya fueron equipadas para recibir productos esenciales y materiales de construcción.

El rol de los astilleros y la cuenta regresiva hacia el zarpe

Antes de concretar su cruce hacia el archipiélago atlántico, el carguero deberá cumplir una rigurosa etapa técnica en tierra firme. La embarcación permanecerá tres semanas en los astilleros de Asmar para someterse a trabajos de revisión general y asegurar sus óptimas condiciones mecánicas.

Los plazos manejados por la compañía naviera ubican el zarpe definitivo para la segunda semana de diciembre, sujeto a las condiciones meteorológicas del sur. La empresa ya dispone de los contenedores necesarios en la Ruta 9 Sur para optimizar la logística de carga y asegurar un flujo constante de suministros.

Mapa estrecho de Magallanes

Mientras el buque se encuentra en proceso de mantenimiento, la atención geopolítica regional también está puesta en los tribunales internacionales. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó provisionalmente para el 28 de noviembre la lectura de su decisión sobre la explotación de hidrocarburos.

La coincidencia temporal entre el fallo judicial de Hamburgo y la puesta a punto del carguero añade una gran expectativa a la agenda bilateral. Si bien la naviera descartó que la nave preste servicios petroleros, los analistas vigilan de cerca cada movimiento para evitar roces de mayor escala.

Cuál sería el impacto económico y las claves comerciales del proyecto

En el plano estrictamente comercial, la habilitación de este corredor directo representa una oportunidad significativa para diversificar el abastecimiento de las islas. Con los preparativos casi listos, la cuenta regresiva está en marcha para que el Danstar concrete su salida definitiva hacia el archipiélago.

El debate político en torno al buque también ha escalado a los pasillos legislativos de ambos países debido a la sensibilidad histórica de la ruta. Mientras en Argentina se cuestiona el uso de accesos marítimos cercanos, en Chile se defiende la autonomía comercial y el libre mercado.