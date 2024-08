Búsqueda de Luciana Muñoz en Neuquén: cronología de los rastrillajes a un mes de su desaparición

La desaparición de Luciana Muñoz, la joven de 20 de Gran Neuquén, cumplió un mes este martes. La investigación sigue buscando pruebas que den indicios sobre su paradero mientras su familia, amigos y personas que la conocen convocaron a una marcha para exigir datos certeros. Diario RÍO NEGRO hizo un repaso de las tareas de campo realizadas por la Policía y Fiscalía.

La cronología comienza el 13 de julio con la pérdida total de contacto con la joven alumna del Cpem 76. Sin embargo, la denuncia por averiguación de paradero se realizó 66 horas después por su abuela, que preocupada se acercó a la comisaría 18. A partir de ese momento, se dio por iniciada la búsqueda.

Durante los primeros días, no solo la fuerza provincial realizó búsquedas. Su mamá encabezó averiguaciones en el barrio y la zona donde Luciana solía frecuentar a sus conocidos. Fue así que dio con un video en el que se ve a una joven, a quien identificó como su hija. Este dato movilizó la investigación en torno al lugar donde se registró la imagen por los siguientes 8 días. «Se trabajó más de una semana con un dato que no era», dijo el comisario mayor, Dante Catalán, a este medio en aquel momento. Tiempo después, se dio con la mujer del video y se constató que no era Luciana.

Esta pista falsa significó un replanteo en el procedimiento. En simultáneo, el gobierno provincial lanzó una recompensa inicial de 1 millón de pesos que luego extendió a 10, para quien brinde información fehaciente sobre el paradero de Luciana. Este incentivo habría motivado varios llamados y testimonios en calidad de testigos que marcarían dos zonas del oeste capitalino: Parque Industrial y El Choconcito.

A partir de estos aportes, el jueves 25 se solicitó el primer rastrillaje del sector 3 Barrio Parque Industrial, Ruta Provincial 7 y la ex Autovía Norte, hacia el oeste.

El viernes 26 se extendió el área de búsqueda a la meseta, sobre calle Talacasto hasta empresa Comarsa y área protegida Parque de Dinosaurios.

El sábado 27 de julio comenzaron a trabajar sobre el sector de más de 5 kilómetros conocido como Choconcito, y el asentamiento “Toma los paraguayos”. Desde este día, esta zona sería el epicentro desde donde se peinaría metro por metro hacia todas las direcciones. Se utilizaron drones, unidades a caballo, motorizadas y buzos para una pequeña laguna que se presenta en el lugar. También se sobrevoló con avión y helicópteros.

La situación se mantuvo así, hasta que el sábado 10 de agosto, a la búsqueda se sumó el trabajo de perros de La Pampa y General Roca. Estos animales son especializados en el rastreo de personas con y sin vida. Se hizo un trabajo en todo el perímetro y corazón del sector El Choconcito, sin obtener resultados positivos. Este dato no es menor y podría comenzar a inclinar negativamente la balanza de posibilidades sobre encontrar alguna pista en ese lugar.

A pesar de que la porción de la meseta ya fue peinada en más del 90% se continúa la inspección por pequeños espacios y se espera la culminación en los próximos días.

En simultáneo se realizaron siete allanamientos a viviendas indicadas por llamados telefónicos como lugares donde estuvo o pasó Luciana Muñoz.

Los números de la búsqueda a un mes de la desaparición de Luciana Muñoz

– Hasta el momento, desde el inicio de la búsqueda, se recorrieron 1436 hectáreas de terreno, rastrilaldos a pie, con patrullas motorizadas y caballos en los terrenos irregulares.

– Fueron 1103 las hectáreas de terreno cubierto con canes rastreadores de personas.

– En helicóptero se sobrevolaron 120 kilómetros.

– Con embarcaciones se recorrieron 90 kilómetros.

– Al menos 20 metros fueron buceados.

– 36 cámaras particulares fueron solicitadas, en un total de 362 horas de análisis.

– 23 domos se sumaron a la causa concretando 736 horas de análisis.

– 2370 imágenes coincidentes del procesamiento analítico y forense cámaras seguridad

– Más de 412 personas fueron entrevistadas (formales, informales y folletería)

– Se realizaron 81 entrevistas filmadas.

– Se concretaron 7 allanamientos.

– Se hicieron 2 Requisas vehiculares.