Ballena Fin: el sorprendente viaje interoceánico entre Chile y Argentina que impacta a la ciencia

Un monitoreo satelital internacional aportó evidencia inédita sobre los patrones de desplazamiento de los grandes cetáceos, en el hemisferio sur.

El seguimiento de un ejemplar de ballena Fin, el segundo animal más grande del planeta, demostró una travesía interoceánica de más de 3.000 kilómetros en apenas 18 días, uniendo las costas del norte de Chile con las aguas australes argentinas.

La investigación, publicada de manera oficial en la revista especializada Scientific Reports, documentó cómo este cetáceo cruzó el Cabo de Hornos rumbo al Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood en pleno invierno, un registro que desarticula los postulados clásicos sobre los ciclos de alimentación y reproducción de la especie.

El inédito viaje de una ballena Fin entre Chile y Argentina. Foto: gentileza.-

La ruta satelital de la ballena Fin y la productividad de Namuncurá-Banco Burdwood

El proyecto científico inició el seguimiento del cetáceo en la caleta Chañaral de Aceituno, en el norte de Chile, desde donde el animal emprendió un viaje directo hacia el Atlántico Sur para asentarse durante un mes y medio en aguas de jurisdicción argentina.

Según detalló Natalia Dellabianca, investigadora del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) y coautora del estudio, el imán biológico de la meseta submarina Namuncurá radica en su alta productividad, sustentada en concentraciones de sardina fueguina y crustáceos como la langostilla.

Tras una interrupción temporal de la señal en octubre, el dispositivo satelital volvió a emitir coordenadas en diciembre exactamente en el punto original de partida en el Pacífico chileno, constatando un circuito migratorio completo de ida y vuelta.

El inédito viaje de una ballena Fin entre Chile y Argentina. Foto: gentileza.–

El inédito viaje de una ballena Fin entre Chile y Argentina: el desafío a los modelos de migración

El hallazgo publicado en Scientific Reports, fruto de la colaboración entre 26 instituciones de Argentina, Chile y Brasil junto a la Fundación Cethus, describe por primera vez una migración estacionalmente invertida, contradiciendo la regla tradicional que situaba la alimentación exclusivamente en altas latitudes durante el verano.

Frente a desplazamientos que exceden ampliamente los límites jurisdiccionales, la comunidad científica remarcó la urgencia de diseñar corredores biológicos transfronterizos que conecten las reservas del Pacífico y del Atlántico.

La evidencia recolectada demuestra que la preservación efectiva de especies marinas altamente móviles requiere esquemas binacionales de monitoreo, y manejo coordinado para garantizar la sustentabilidad de sus ecosistemas clave.