Un violento episodio en Chichinales terminó con un apuñalado, un principio de incendio y un detenido

Personal de la comisaría 40 de Chichinales participaron del procedimiento.

Un episodio violento ocurrido en una chacra de la zona rural de Chichinales movilizó al personal de la comisaría 40, que asistió a un hombre herido con arma blanca. El procedimiento se inició tras un aviso del hospital local, que alertó sobre un lesionado de 31 años en calle Rural 5.

Herida leve y traslado al hospital

Al arribar junto a una ambulancia, los efectivos constataron que el hombre presentaba una herida en el abdomen y coordinaron su traslado al nosocomio.

Posteriormente, se determinó que las lesiones eran de carácter leve.

Principio de incendio en la vivienda

La agresión se habría producido dentro del domicilio y, luego, la pareja del herido, una joven de 24 años, habría iniciado un foco ígneo en la vivienda.

La Policía logró sofocar el incendio rápidamente, evitando que se propagara.

Pedido de captura y detención

Intervino la Fiscalía de turno, que dispuso la demora de los involucrados y la participación del Gabinete de Criminalística.

Al verificar los datos del hombre en el sistema judicial, se confirmó que registraba un pedido de captura vigente, por lo que quedó detenido a disposición de la Justicia.