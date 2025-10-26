Elecciones 2025: el inesperado encuentro entre referentes de diversas fuerzas en Neuquén

El colegio CPEM 12 de Neuquén fue el lugar donde este domingo por la mañana confluyeron distintas fuerzas políticas. Se dio una imagen muy particular e inesperada entre candidatos. Integrantes de La Libertad Avanza y de Fuerza Patria estuvieron juntos en las afueras de la escuela.

Fuerza Patria y La Libertad Avanza, y un encuentro casual en estas elecciones 2025

El momento se dio alrededor de las 11. Dos candidatos de diferentes partidos votaron en el colegio ubicado sobre calle Matheu 145. Fue el caso de Silvia Sapag de Fuerza Patria y Gastón Riesco de La Libertad Avanza.

También los acompañaron referentes de ambas fuerzas, por lo que fue nutrido el encuentro en el frente del colegio céntrico. La situación generó una charla casual entre los integrantes de los dos partidos.

Sapag estuvo acompañada por su compañera de fórmula y candidata a diputada nacional Beatriz Gentile, el diputado nacional Pablo Todero, el senador Oscar Parrilli y los diputados provinciales Darío Martínez, Darío Peralta y Lorena Parrilli.

En tanto, Riesco estuvo junto a la candidata a senadora Nadia Márquez y junto a Pablo Cervi.

Foto: Cecilia Maletti.

Carlos Quintriqueo votó antes en ese colegio: «Vamos a sorprender

Más temprano y también en el CPEM 12 votó Carlos Quintriqueo, candidato a senador por Más por Neuquén. «Con alegría por lo trabajado junto a mis compañeros en toda la campaña. Y expectantes a la tarde con el recuento de los votos», dijo el candidato luego de sufragar.

«El sistema es rápido. Lo pude comprobar. Esperemos que en el recuento tenga la misma fluidez», agregó.

Dijo que en Rivadavia 446 esperarán los resultados. «Hoy vamos a sorprender. No son las encuestas las que marcan, sino el humor social», sostuvo Quintriqueo.