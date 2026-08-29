Islas Malvinas: el Gobierno se mantiene prudente ante la advertencia de Estados Unidos de quitar apoyo al Reino Unido

El Gobierno argentino adoptó una posición de cautela ante la advertencia de Estados Unidos de quitar apoyo al Reino Unido sobre las Islas Malvinas. Según informó The Telegraph, funcionarios del Pentágono analizan utilizar la disputa por la soberanía para presionar al primer ministro británico Andy Burnham por un aumento del gasto militar.

Desde el Gobierno evitaron, por ahora, interpretarla como un cambio formal. Ayer, las Fuerzas Armadas Argentinas reafirmaron el reclamo de soberanía con un mapa del archipiélago con la bandera nacional. Fue a través de una publicación en redes.

Estados Unidos y la presión sobre el gasto militar británico

Mientras tanto, Washington mantiene oficialmente una posición de neutralidad, aunque reconoce la administración británica. Esa postura fue ratificada este mes por el embajador Peter Lamelas.

De acuerdo con la publicación británica, funcionarios del Pentágono estudian la posibilidad de revisar el respaldo diplomático a la posición del Reino Unido como mecanismo de presión para que Burnham eleve la inversión en Defensa hasta el 5% del PBI, en línea con las exigencias planteadas a los aliados de la OTAN.

La discusión generó cuestionamientos dentro del Reino Unido. La diputada conservadora Priti Patel criticó al Gobierno por no comprometerse con alcanzar el 3% del PBI en Defensa. El también conservador James Cartlidge, en tanto, defendió la posición británica sobre el archipiélago y afirmó: “Las Malvinas son británicas. Punto final”.

El embajador Peter Lamelas ratificó la neutralidad de Estados Unidos sobre las islas en junio pasado.

Desde el oficialismo británico también el diputado laborista Adam Jogee sostuvo: “Seamos muy claros: las Malvinas son británicas. Así de simple”.

El antecedente más reciente se produjo en abril, cuando Reuters difundió un correo interno del Pentágono que presuntamente incluía alternativas para responder a países europeos que no respaldaban las operaciones militares en Medio Oriente. Entre las opciones mencionadas figuraba revisar el apoyo diplomático tradicional de Washington a la posición británica sobre Malvinas.

El antecedente del Pentágono y la postura oficial de Washington

En aquel momento, el secretario de Estado Marco Rubio relativizó el contenido del correo y lo describió como “un mail con algunas ideas”. Desde Londres, el Gobierno de entonces, encabezado por Keir Starmer, sostuvo que la soberanía británica y el derecho de los isleños a la autodeterminación no estaban en discusión.

La posición oficial de Estados Unidos fue ratificada nuevamente en agosto. El embajador Peter Lamelas afirmó que Washington mantiene su neutralidad sobre las Islas Malvinas y sostuvo: “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”.

El buque británico en Ushuaia y la respuesta del Gobierno nacional

En paralelo, el canciller Pablo Quirno respondió a las críticas por el amarre del buque petrolero británico VS Promise en el puerto de Ushuaia. El funcionario explicó que la embarcación fue contratada por un consorcio petrolero autorizado por el Gobierno de Tierra del Fuego para operar en aguas argentinas.

Según Quirno, el buque transporta crudo argentino producido en la Cuenca Marina Austral y cargado en Río Cullen. La operación involucra a TotalEnergies y sus socios.

Con información de Infobae