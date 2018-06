Cinco claves para cuidarte de las nuevas estafas

Las nuevas estafas que se implementaron en Neuquén obligan a poner en alerta los sentidos y aprender técnicas para protegernos. El uso diario del celular, los chats y el apuro le juegan a favor a los estafadores que quieren quedarse con tu dinero. Así que antes de darle plata a un desconocido, prestá mucha atención. Te puede interesar Estas son las nuevas estafas de las que te tenés que cuidar en Neuquén Acá te dejamos las claves para que no te conviertas en una víctima:

Al entrar en contacto, ya se personalmente, en forma telefónica o por chat, con una persona desconocida es fundamental estar alertas y no entrar en confianza rápidamente, ya que se brindan datos propios de forma inconsciente que son utilizados por el estafador para cometer su engaño.

Si no tenemos claro lo que no están diciendo pedir que nos expliquen bien y repreguntar las veces que sea necesario, ya que los estafadores generan confusión apurando a sus víctimas.

No hay ningún sistema ni institución que entregue premios al azar. Si no te anotaste en un determinado sorteo y recibís un mensaje diciendo que ganaste plata o una camioneta no lo dudes, es una estafa, así que no respondas.

Establecer pautas familiares sobre el manejo del dinero, sobre todo con adultos mayores. Esta es una medida fundamental para evitar la estafa del “falso nieto” que llama para avisar que sus amigos irán a buscar el dinero y las joyas para guardarlas en el banco porque se avecina una crisis financiera.

Saber que las empresas no se comunican con sus clientes para pedirle información a no ser que la persona se haya comunicado previamente con una queja o consulta. Esto también vale para los mensajes que llegan con un link hacia una página web que parece oficial, pero en realidad es un “clon” y no tenés que ingresarle tus datos.

Este es un mensaje real que podría hacer que caigas en una estafa si contestás dando tus datos personales.

