Confirman «traumatismos» recientes en el nene de Comodoro Rivadavia: quiénes son los principales sospechosos de la muerte

La investigación por la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia avanza con nuevos datos aportados por la Fiscalía de Chubut. Los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazábal informaron que el nene presentaba traumatismos en la zona craneal previos al fallecimiento y que aún no hay una causa de muerte determinada. El caso fue caratulado como “muerte dudosa potencialmente ilícita”.

En conferencia de prensa, Oribones indicó que se esperan medidas cruciales para la causa. “La próxima semana tendremos información de teléfonos, es algo clave”, afirmó. También precisó que “por ahora estamos abocados solo en resolver la causa de muerte del menor”.

La Fiscalía espera estudios para determinar la causa de muerte

El fiscal se refirió al informe preliminar de la médica forense. “Detalló diversos traumatismos en zona craneal que habrían sido de no más de 10 días previos a la muerte”, sostuvo. Explicó además que la Fiscalía espera el informe histopatológico porque “todavía no hay causa de muerte precisa”.

Los fiscales Oribones y Olazábal anticiparon pericias sobre teléfonos y el análisis del entorno familiar.

En la misma línea, Olazábal dijo que la madre y su pareja “son los principales sospechosos por la particularidad de que (las lesiones) eran internas y previas”. También indicó que “ambos tienen su abogado”.

“Cuando el personal de emergencia actuó en el lugar, el niño ya presentaba un paro cardiorespiratorio y aunque llegó con pulso al hospital y dos días después murió”, explicó Olazábal.

Los fiscales también abordaron el contexto familiar previo al hecho. Indicaron que “se analizará el legajo sobre la entrega de la tenencia a la madre” como parte de la investigación.

Denuncias cruzadas y vulnerabilidad del niño en el foco de la investigación

Olazábal sostuvo que el contexto del menor será un eje central en el expediente. “El niño estaba en extrema vulnerabilidad por denuncia cruzadas entre ambos progenitores”, afirmó.

El fiscal agregó que no hubo alertas previas en el ámbito penal. “No teníamos indicadores en el sistema de justicia penal que pudiera anticipar el desenlace”, indicó, aunque no descartó que surjan elementos en el fuero de familia.

Finalmente, ambos fiscales confirmaron la calificación legal provisoria. La causa está caratulada como “muerte dudosa potencialmente ilícita” mientras continúan las medidas de prueba.