El fuerte reclamo del padre del nene muerto en Comodoro Rivadavia: «Mi hijo pidió por mí y nadie hizo nada»

Este jueves 9 fue inhumado Ángel, el chico de cuatro años de Comodoro Rivadavia que murió tras haber ingresado en grave estado al hospital. En las pericias, detectaron lesiones en su cabeza y la investigación judicial se centró en el accionar de su madre biológica. El padre de la víctima cuestionó el accionar de la Justicia tras la muerte de la criatura: “Pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto”.

En medio del profundo dolor, Luis, el papá de Ángel, se manifestó ante la prensa durante la despedida del niño: “Nunca me dieron bola. Siempre mi hijo pidió por mí y nadie hizo nada. Todos me trataban de machista, pero era al revés. Yo era el que estaba en esa situación”.

Luis rechazó la posibilidad de que Ángel haya tenido muerte natural y describió que su hijo no tenía ningún antecedentes de salud y resaltó que estaba sano. “Yo les dije, a mi hijo le va a pasar algo con esa mujer. Dicho y hecho. Quiero justicia, quiero que pague», sentenció.

«¿Por qué ella está en la calle andando tranquilamente y yo estoy sufriendo acá? Mi hijo pidió, él hizo escucharse y nadie le dio bola. Yo pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto”, afirmó.

Murió un nene en Comodoro Rivadavia e investigan a su mamá por lesiones internas

En Chubut se abrió una investigación en torno a la misteriosa muerte de un nene de tan solo 4 años. El caso se registró el pasado domingo de Pascuas, cuando el pequeño ingresó de urgencia al hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Los médicos que los asistieron indicaron que sufrió un paro cardiorrespiratorio y a la guardia del nosocomio ya había ingresado en estado crítico por ello lo dejaron internado. El jefe de Pediatría del hospital regional, Luis Cisneros, comentó que se le hizo la «reanimación cardiopulmonar avanzada» y respondió desde el «punto de vista circulatorio, recobrando ritmo cardíaco, pero nunca recuperó lo respiratorio».

El pediatra indicó que el pequeño fue un «paciente en estado crítico que nunca respondió» durante sus horas en terapia intensiva y lamentablemente, pese a los esfuerzos, murió poco antes de la medianoche del domingo.

En primera instancia, Cisneros había indicado: «El causal de muerte es totalmente desconocido. Por eso el cuerpo va a autopsia; habrá que esperar los resultados para tener algún otro dato». A las horas, fuentes judiciales adelantaron que las primeras pericias forenses realizadas sobre el cuerpo encontraron la presencia de lesiones internas en la cabeza.

La madre biológica del nene de 4 años quedó en el centro de la investigación. El miércoles se allanó su vivienda donde la mujer vive con su actual pareja.

Según la información revelada por medios locales, en noviembre la madre había iniciado el proceso de revinculación con su hijo y por ello cuando ocurrió el trágico episodio, el pequeño se encontraba bajo su cuidado.

En los próximos días se había previsto una audiencia sobre el futuro de esta revinculación, la pareja del padre biológico del nene, Lorena Andrade, esperaba que Ángel pudiera volver a vivir con ellos.

La mujer, que definió como la «madre de crianza» del nene, señaló que Ángel fue abandonado por la madre biológica cuando cumplió un año y medio.

Andrade relató que cuando se enteraron que el pequeño había ingresado al hospital, se acercaron de inmediato al lugar y remarcó que en cambio la madre se fue: «Lo llevó muerto, lo dejó tirado como un perro y se fue a su casa». A esto, agregó que durante tres meses la acusada puso una perimetral que les impidió acercarse al nene.

El entorno del padre de Ángel también apuntó contra la pareja de la madre biológica, ya que- asegura- consideraba al nene como un «estorbo».

El Ministerio Público Fiscal informó que la fiscalía tomó intervención «con la denuncia del padre del menor» y por esto se realizaron las primeras medidas de investigación como darle intervención al Cuerpo Interdisciplinario Forense.

«Se están llevando adelante medidas de comprobación directa para saber cuál fue la causa de muerte de este menor, como también la responsabilidad de alguna persona», apuntaron.