Habló la mamá del nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia: «Lo protegí y lo busqué»

La mujer está en el centro de las sospechas en la causa que investiga la muerte del menor, luego de acusaciones por parte del entorno de la víctima.

Después del velorio de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia en circunstancias que despertaron sospechas, su madre rompió el silencio y sostuvo: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”.

La mujer, identificada como Mariela, se defendió de las acusaciones de maltrato en una entrevista con ADN Sur. Sostuvo que sufrió violencia por parte del padre biológico del nene durante el embarazo y sus primeros meses de vida. “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, expresó.

En su testimonio, la madre del nene de cuatro años dio su versión de lo ocurrido el domingo pasado y dijo que decidió despertar al chico para que vaya al baño. “Dormía por lo menos desde las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo”, detalló.

Supuestamente, eso ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. La mujer aseguró que “sintió roncar” a su hijo, pero que poco después, lo revisó y se dio cuenta de que no respiraba. “Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, indicó.

Luego de ello, Mariela sostuvo que envolvió a su hijo en una campera y que salió de su casa para pedir ayuda a los vecinos. Minutos después, cuando llegaron los médicos, se dieron cuenta de que Ángel estaba en estado crítico y que le faltaba oxígeno.

Los resultados de las primeras pericias forenses indicaron que la víctima tenía lesiones internas en la cabeza. Sobre esto, la mamá del nene negó haberlo golpeado y deslizó una fuerte acusación: “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictas para que esté conmigo“.

Las acusaciones contra el padre de Ángel

Con respecto a su relación con Luis, el padre del nene, contó que se conocieron en el 2020 y que comenzaron una relación. “Ya en todo el embarazo sufría violencia. A los seis meses de que nació, él ya empezaba a tomar, se dedicaba a las drogas, al alcohol, se iba de fiesta, volvía después de dos o tres días, nos hacía pasar necesidades. Yo le dije que me quería separar porque ya no aguantaba más la situación”, aseguró.

Siempre según su versión, la relación estuvo atravesada por episodios de extrema violencia. “Me atacaba a mí con cuchillo, decía que si yo lo dejaba, él se iba a matar. (…) Yo nunca tuve intenciones de irme a Córdoba, me fui por las circunstancias, porque me sacó a mi hijo y me echó a mí de la casa”, señaló.

El fuerte reclamo del padre del nene muerto en Comodoro Rivadavia

El padre de la víctima cuestionó el accionar de la Justicia tras la muerte de la criatura: “Pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto”.

En medio del profundo dolor, Luis, el papá de Ángel, se manifestó ante la prensa durante la despedida del niño: “Nunca me dieron bola. Siempre mi hijo pidió por mí y nadie hizo nada. Todos me trataban de machista, pero era al revés. Yo era el que estaba en esa situación”.

Luis rechazó la posibilidad de que Ángel haya tenido muerte natural y describió que su hijo no tenía ningún antecedentes de salud y resaltó que estaba sano. “Yo les dije, a mi hijo le va a pasar algo con esa mujer. Dicho y hecho. Quiero justicia, quiero que pague», sentenció.

«¿Por qué ella está en la calle andando tranquilamente y yo estoy sufriendo acá? Mi hijo pidió, él hizo escucharse y nadie le dio bola. Yo pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto”, afirmó.