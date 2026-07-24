Mastantuono, titular en el primer 11 de la era Mourinho en Real Madrid

Mourinho se mostró conforme con el rendimiento del argentino en el primer ensayo del Real.

El Real Madrid de José Mourinho disputó este viernes un amistoso en el estadio Alfredo Di Stéfano frente al Alcorcón y se impuso por 1-0. La formación del equipo blanco estuvo repleta de juveniles y aquellos futbolistas que no tuvieron acción durante la última Copa del Mundo, entre ellos estuvo el argentino Franco Mastantuono.

El primer once de la nueva era Mou tuvo al ucraniano Lunin en el arco; Arnold, Asencio, Huijsen y Carreras en la línea defensiva, Camavinga, Cestero, Güler en el medio y arriba Franco Mastantuono, Gonzalo García y el juvenil Valero. Cabe destacar que el turco y el argentino fueron intercambiando posiciones en varias ocasiones.

La primera parte fue de 25 minutos y -en el inicio del juego- una buena acción de Mastantuono que terminó en penal. Sin embargo, el arquero lo tapó el remate al turco Arda Güler.

El resto de primer tiempo fue más disputado aunque Lunin no tuvo trabajo. La figura más destacada en la primera mitad fue Mastantuono.

El argentino, además de provocar el penal, se lo vio eléctrico y con dinámica, alternando la banda y el centro. Ha combinado muy bien con sus compañeros y dejó destellos de su calidad.

El partido terminó 1-0 para el Real Madrid, con gol del juvenil Dani Yáñez con otro penal. Los jugadores del primer equipo disputaron 70 minutos, y luego ingresaron todos los canteranos.

Cuál será el destino de Franco Mastantuono

Según informaron fuentes cercanas al Real Madrid, la intención del club es ceder a Franco Mastantuono a préstamo, sin opción de compra, para que tenga una temporada de protagonismo en algún otro club.

Sin embargo, cuentan también que Mourinho quedó muy conforme con lo visto en las primeras prácticas y esto generó un interrogante con relación a su posible salida.

En las últimas horas, además, volvió a surgir desde el mundo riverplatense el rumor de un posible regreso a la entidad de Núñez pero las chances de que esto pueda cristalizarse son casi nulas por la intención del jugador de continuar en Europa.

La realidad indica que habrá que esperar hasta finales de agosto, con el cierre del mercado de pases, para saber si el juvenil argentino seguirá vistiendo de blanco o será cedido a otra institución.