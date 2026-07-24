El vestido romántico de Nicole Neumann en Mallorca que marca tendencia para las noches

Desde Mallorca, donde disfruta de unas vacaciones en familia, Nicole Neumann volvió a posicionar las corrientes de indumentaria relajada y fresca en el centro de la escena a través de sus publicaciones oficiales en Instagram.

Durante un paseo nocturno por las calles históricas y la zona catedralicia de la isla de Mallorca, Nicole Neumann lució una propuesta estilística que resuelve con simplicidad la transición entre la comodidad requerida para caminatas urbanas y la sofisticación propia de las salidas estivales.

El minivestido celeste pastel que eligió Nicole Neumann en Mallorca

El eje central del outfit exhibido por Nicole Neumann en Mallorca fue un minivestido en tono celeste pastel, una de las paletas cromáticas con mayor presencia en el verano europeo.

El vestido romántico de Nicole Neumann en Mallorca.-

La pieza, de impronta romántica, se destacó por un escote profundo en forma de V sujetado por tirantes finos y enmarcado con detalles sutiles de pedrería.

El vestido romántico de Nicole Neumann en Mallorca.-

En la parte inferior, la estructura vaporosa de la falda sumó volumen y movimiento mediante un acabado con volados en el ruedo, reafirmando la vigencia de los textiles livianos y las siluetas femeninas para las jornadas de altas temperaturas.

Las claves de Nicole Neumann: sandalias planas y maquillaje sutil

Para completar el conjunto, sin perder el carácter funcional del recorrido turístico, Nicole Neumann optó por combinar su vestido con sandalias planas de cuero en tono suela.

El vestido romántico de Nicole Neumann en Mallorca.-

El calzado, de tiras finas ajustadas al tobillo, aportó el soporte necesario para el trayecto a pie prescindiendo del uso de tacos altos.

El estilismo se complementó de forma austera con accesorios discretos —un reloj metálico y aros pequeños—, un peinado versátil que alternó entre un recogido bajo y el cabello suelto con raya al medio, y una propuesta cosmética orientada a la luminosidad natural (no make up make up), consolidando una imagen sobria y equilibrada.