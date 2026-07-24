El Gobierno descartó una devaluación y ratificó que no cambiará la política monetaria

El Gobierno ratificó que no prevé modificar su política monetaria ni cambiaria, luego de las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien había planteado como una posibilidad que el dólar llegara a los $1.700 o $1.800 en los próximos meses.

Fuentes de la Casa Rosada aseguraron que no existe ningún plan para avanzar con una devaluación y atribuyeron los dichos del funcionario a un error. “No hay nada; Ravier se equivocó”, señalaron desde el Gobierno.

Más tarde, desde el oficialismo fueron aún más contundentes y descartaron el escenario mencionado por el vocero. “Descartado que eso suceda. No está en la planificación”, afirmaron fuentes oficiales.

Qué dijo Adrián Ravier sobre el dólar

La polémica se originó durante la participación de Ravier en La Misa, el programa conducido por Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, en el streaming oficialista Carajo.

Al referirse a la evolución del tipo de cambio durante distintas gestiones, el vocero sostuvo que un salto del dólar hasta los $1.700 o $1.800 en los próximos meses “es una posibilidad”.

Ravier también comparó la situación actual con episodios de fuertes devaluaciones ocurridos durante gobiernos anteriores y afirmó que el Gobierno había tomado medidas para evitar que un shock externo pudiera generar una alteración significativa en el mercado cambiario.

Sin embargo, sus declaraciones generaron malestar dentro del oficialismo debido a la sensibilidad que tiene el precio del dólar en la economía argentina.

El Gobierno defendió la estrategia del Banco Central

Desde La Libertad Avanza buscaron relativizar los dichos del vocero y remarcaron que la política cambiaria actual continúa vigente.

Una de las principales voces del oficialismo señaló que las compras de divisas realizadas por el Banco Central durante las últimas jornadas son una muestra de la estrategia que mantiene el Gobierno. Según esa interpretación, las intervenciones de la autoridad monetaria contribuyeron a sostener el valor del dólar.

El oficialismo también buscó despejar cualquier expectativa de una corrección cambiaria hacia los niveles mencionados por Ravier, que implicaría un aumento de entre 13% y 20% respecto de los valores actuales.

El dólar alcanzó su máximo del año

En medio de la polémica, el dólar oficial minorista se ubicó el viernes en torno a los $1.515-$1.520, con una suba aproximada del 0,3% respecto del cierre anterior.

Aunque el incremento fue moderado, la cotización alcanzó su máximo del año.

En el Gobierno siguieron de cerca la reacción del mercado tras las declaraciones de Ravier, aunque por el momento no se prevé su salida del cargo. En el oficialismo admitieron, de todos modos, que el vocero acumuló varios episodios que generaron ruido en la comunicación oficial.

Entre sus anteriores controversias se encuentran sus declaraciones sobre la situación económica de los argentinos, sus referencias a la Argentina como un “país bananero” y un error durante una conferencia de prensa al leer una respuesta que correspondía a otro tema.

Ravier es economista y fue diputado nacional por La Libertad Avanza. Está especializado en teoría monetaria, ciclos económicos, finanzas públicas e historia del pensamiento económico.