Muerte de un nene atacado por un pitbull en Córdoba: imputaron a la dueña y al hombre que cuidaba al perro

La dueña del pitbull y el hombre que estaba a cargo de su cuidado al momento del ataque fueron imputados por homicidio culposo por la muerte de un nene de tres años de Córdoba. La Fiscalía de Instrucción N°10 continúa con las medidas para determinar cómo sucedió el hecho.

El ataque ocurrió el último domingo en el barrio Suárez de la provincia de Córdoba. Salvador sufrió graves heridas y murió como consecuencia de la agresión. Según relató su madre, Brenda, cuando encontró a su hijo el perro lo estaba “comiendo”.

Imputaron por homicidio culposo a dos personas por el ataque del pitbull en Córdoba

En las últimas horas, la fiscal Celeste Blasco imputó a la dueña del animal y al hombre que lo tenía bajo su cuidado cuando ocurrió el ataque. Ambos quedaron acusados por el delito de homicidio culposo, mientras continúan las medidas dispuestas por la Fiscalía.

El lugar donde vivía el perro que mató a Salvador. Foto: gentileza.

Entre las diligencias realizadas se encuentran la recepción de testimonios, informes técnicos de Policía Judicial y la autopsia correspondiente. También se busca establecer la mecánica del hecho y determinar las circunstancias que rodearon el ataque.

Una de las cuestiones que buscan determinar las autoridades es si el pitbull se había escapado anteriormente, cómo era el trato que recibía y si existían denuncias previas relacionadas con el animal. El perro tiene cinco años y fue trasladado al área de Zoonosis del Instituto Antirrábico después del episodio.

La declaración de la mamá de Salvador tras el ataque del pitbull

Brenda, la mamá de Salvador, había contado a medios de Córdoba cómo encontró al niño. Según su relato, el pequeño había salido de la casa, como lo hacía habitualmente, pero demoró en regresar: “Me fijo y no estaba. Cuando lo vi, ya los perros me lo estaban comiendo”.

La madre del nene sostuvo que busca que se establezcan responsabilidades por lo ocurrido. “Lo único que quiero es que esto no le pase a ningún otro niño más. Quiero que esa persona vaya presa. Es lo único que pido por mi hijo”, expresó.

La familia de Salvador apuntó contra los responsables del perro y diferenció esa responsabilidad del comportamiento del animal. “El perro actuó porque es un animal, el dueño sí razona y piensa. El que tiene que pagar todo esto es el dueño”, sostuvo la familia.

La Fiscalía de Instrucción N°10 mantiene las medidas investigativas para reconstruir el ataque ocurrido en el barrio Suárez.