Deportivo Roca y Atlético Regina definen este lunes a la tarde al campeón del Clausura de la Liga Confluencia en un partido que promete en Allen.

El duelo desempate por el título se jugará desde las 16 horas en la cancha de Unión, con el arbitraje de Emilio Cubría. La final por el campeonato se da después de que los dos equipos terminen el Clausura con 29 puntos. Sus campañas fueron idénticas en resultados con 9 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

Para Atlético la motivación es especial ya que puede ser tricampeón. El año pasado también se consagró en un desempate en Allen, al ganar el torneo anual contra La Amistad. En el primer semestre del 2027, se quedaron con el Apertura, en lo que su 6° estrella en la Confluencia.

En el caso del Depo, buscará volver a ser campeón después de tres años. Su última conquista fue en el Apertura 2023, por penales ante Cipolletti. Si festeja, será su 16° título de Liga.

Pase lo que pase en este partido, Diego Napolitano anunció que no seguirá como técnico de Regina. El DT soprendió y anunció la decisión en los últimos días.

La final en Allen tendrá público de las dos hinchadas y contará con un operativo de seguridad de casi 100 policías. La idea es que no se crucen en el trayecto.

El público del Albo llegará por la Ruta 22 y el del Naranja por la Ruta 65. La gente de Regina ingresará por el portón principal de la calle Intendente Mariani y los del Depo lo harán por la calle Belgrano.