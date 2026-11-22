El debate interno dentro del peronismo de cara a las elecciones 2027 sumó este domingo 22 de noviembre una definición de peso por parte del exgobernador de Salta y exdiputado nacional Juan Manuel Urtubey. El dirigente salteño tomó distancia de la posibilidad de impulsar una candidatura de Cristina Kirchner, reclamó abandonar la «lógica hiperpersonalista» y pidió priorizar la construcción de un proyecto nacional y una interna partidaria antes que discutir nombres propios.

La postura de Urtubey se conoce en medio de los reacomodamientos que atraviesa el Partido Justicialista (PJ), marcados por las tensiones entre la expresidenta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof y por el acercamiento de la exmandataria con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Precisamente, el exmandatario salteño participó el martes pasado del encuentro peronista realizado en San Fernando, una cumbre en la que confluyeron distintas vertientes del movimiento justicialista y donde Massa quedó en el centro de la escena.

La situación judicial de Cristina Kirchner y el debate por las candidaturas de 2027

En declaraciones con el programa «No Vale Arrugar», emitido por radio Splendid (AM 990), Urtubey analizó el escenario electoral del peronismo y cuestionó el planteo de La Cámpora y sectores afines que promueven una postulación de Cristina Kirchner para el próximo año. Si bien reconoció que la expresidenta «es una persona de incidencia no solo en el peronismo, sino en la sociedad», advirtió de manera tajante que «claramente no va a poder protagonizar» los comicios de 2027 ni el armado electoral a raíz de su condena en la causa Vialidad.

El exgobernador, quien volvió a dialogar con la exmandataria el año pasado tras diez años sin hacerlo, calificó el fallo judicial como «arbitrario» e «injusto», aunque subrayó que en términos legales a Cristina Kirchner solo le resta aguardar la resolución de un recurso presentado en una jurisdicción internacional tras el planteo elevado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Claramente ella no tiene posibilidad de participación en la medida en que no se resuelva ese recurso que se ha planteado a nivel internacional», sostuvo Urtubey. Ante la consulta directa sobre si la expresidenta puede competir o si representa la figura más competitiva del espacio, respondió que «hoy no puede serlo», y sentenció: «Al discutir sobre cuestiones que hoy no son posibles le terminás haciendo juego al Gobierno».

En ese marco, el dirigente salteño planteó la necesidad de abrir una etapa de renovación doctrinaria e institucional dentro del movimiento. «El peronismo tiene un problema que tenemos nosotros que plantear con claridad a la sociedad: nosotros debemos elevar el umbral de institucionalidad, salir de la lógica hiperpersonalista que nos caracterizó», afirmó.

Asimismo, marcó una diferencia explícita con la reivindicación de gestiones pasadas como estrategia de campaña: «Nosotros no podemos pretender decirle a la gente: ‘Miren, vamos a volver a hacer lo que hicimos antes’, porque obviamente no te va a votar nadie». Respecto de la cumbre del martes en San Fernando, valoró que se haya puesto en discusión un «modelo de país diferente al que plantea el Gobierno» y agregó: «Vamos a un proceso en donde hay un proyecto nacional, en donde hay más firmes convicciones y principios».

Consultado por eventuales postulantes para una compulsa interna, entre ellos Axel Kicillof y Sergio Massa, evitó definiciones prematuras al mencionar que «hoy no está el mapa completo» y reiteró: «El camino a la renovación debe venir acompañado de algo más importante que los candidatos, que es un proyecto nacional».

Críticas a la suspensión de las PASO y al RIGI

Urtubey también se refirió al proyecto de reforma política impulsado por la Casa Rosada, iniciativa que obtuvo dictamen en el Senado y contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios de 2027. Para el exmandatario salteño, el intento de La Libertad Avanza de modificar las reglas de juego electorales constituye una señal de debilidad política.

«Mi experiencia política me demuestra que cuando los gobiernos empiezan a modificar los sistemas electorales para tratar de ser más competitivos, habitualmente no les sirve para nada«, señaló, y contrapuso: «Si vos hacés las cosas bien y estás en el Gobierno, la gente te va a votar».

De acuerdo con su análisis, la eventual eliminación de las primarias obligará al peronismo a diseñar un mecanismo interno propio para dirimir sus liderazgos. «No es fácil organizarla, pero tenemos que hacer un esfuerzo y tratar de hacerla», deslizó respecto de una interna partidaria. Además, advirtió que la reforma oficialista sobre el régimen electoral y el financiamiento de las campañas puede reducir la participación ciudadana: «Te están generando una democracia de menor intensidad y mucho más atada a intereses particulares y privados que al interés público».

En el plano económico, Urtubey se ubicó dentro del sector del peronismo que respalda la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, aunque cuestionó el esquema de ajuste aplicado por la administración de Javier Milei y la forma en que se presentan los resultados oficiales. «Hay que alcanzar el equilibrio fiscal, porque la verdad que no hay equilibrio fiscal en la Argentina», sostuvo al objetar que el Ejecutivo exhiba un resultado «arriba de la línea» sin contemplar las fuentes de financiamiento ni el peso de los servicios de deuda.

En esa línea, criticó que se eliminen subsidios a la energía y al transporte mientras se otorgan beneficios impositivos a capitales extranjeros y se mantiene una elevada presión tributaria sobre las empresas que producen en el país: «Me parece que la igualdad ante la ley es central para crecer».

Para el exgobernador, la consolidación macroeconómica requiere fortalecer el ahorro interno e impulsar un sistema financiero sólido orientado al crecimiento productivo, objetivo que vinculó de manera directa con la calidad institucional. «La Argentina necesita incentivar el ahorro interno. Ese es un problema histórico, no es un problema del gobierno Milei. Pero si la Argentina va a ordenar sus cuentas macro, el desafío es cómo el ahorro interno permite generar el desarrollo en términos de un sistema financiero sólido y crecimiento productivo. Pero eso lo vamos a hacer si vos generás seguridad jurídica, que no hay hoy en la Argentina, y que es sostener reglas de juego, haya división de poderes y no tengas un presidente que le dé instrucciones al Congreso ni a la justicia», expresó.

Finalmente, Urtubey formuló duros cuestionamientos contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los pilares de la política económica oficial. «Yo creo que algunas cosas vamos a tener que rediscutir. Todos los proyectos que tienen RIGI en la provincia de Salta ya estaban en mi provincia cuando yo era gobernador hace ocho años«, puntualizó.

Con tono crítico, cerró: «¿De qué nueva inversión me están hablando? Guarda con las herramientas que pueden ser virtuosas, pero si en definitiva es un revoleo para ver cuáles son los amigos de turno que no van a pagar impuestos, mientras a la gente le rompe la cabeza. Seamos cuidadosos. Así como lo somos para eliminar el subsidio al transporte, también seamos cuidadosos cuando le damos exenciones a inversiones de 500 palos verdes«.