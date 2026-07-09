Cronología del femicidio y secuestro en Junín: cómo fue el crimen, lo que mostraron las cámaras y los antecedentes del detenido

El brutal femicidio y posterior secuestro de una niña mantienen sacudida a la localidad de Junín en la provincia de Buenos Aires. Mercedes Errapan fue asesinada el 8 de julio de un disparo en la cabeza en su vivienda. El principal sospechoso es Sebastián Bonafe, padrino de la hija de la víctima, quien tras cometer el asesinato raptó a la niña de 7 años y se dio a la fuga. Luego un intenso operativo que incluyó la activación de la Alerta Sofía, el agresor fue acorralado y detenido en Pergamino en medio de una dramática toma de rehén. La causa quedó caratulada como «Femicidio seguido de rapto». Diario Río Negro accedió a datos que revelan la cronología del brutal crimen y el contexto de violencia en el que se desenvolvía el detenido.

El minuto a minuto del horror según las cámaras de seguridad

Este medio accedió a la reconstrucción del hecho realizada por la División de Investigaciones (DDI) mediante el análisis de cámaras privadas y públicas. El mismo permitió establecer el minuto a minuto del ataque.

A las 05:07, Jonathan Videla, actual pareja de la víctima, salió de la casa ubicada en la calle Iberlucea 74 con destino a su trabajo.

Apenas cuatro minutos después, a las 05:11, las imágenes captaron a Sebastián Bonafe saltando el paredón perimetral de la finca e ingresando al inmueble con una campera negra y la capucha colocada.

Luego de cometer el crimen, el agresor fue registrado a las 07:57 huyendo a pie del lugar por la calle Belgrano junto a la menor Abril Gerry. Horas más tarde, a las 10:14 , Videla regresó a la vivienda y se topó con la macabra escena, dando aviso inmediato al Comando Patrulla.

Los efectivos policiales hallaron el cuerpo de Errapan boca abajo en el piso entre el baño y el pasillo, con un impacto de bala en la zona occipital. De manera preventiva, se concretó la demora de la pareja para preservarle las manos con sobres de papel madera de cara a las posteriores pericias, mientras se aguardaba la llegada de la policía científica y de la fiscal de intervención, la Dra. Fernanda Sánchez.

A las 11:37, con el autor plenamente identificado, personal de la Comisaría 1° de Junín y de la DDI allanaron de urgencia el domicilio de Bonafe en la calle Almafuerte 1435. En el lugar se secuestró un teléfono celular y una carta manuscrita en la que el sospechoso detallaba el modus operandi del hecho y mencionaba una posible fuga hacia Arias, en Córdoba, o Cañada Seca, en Santa Fe, a bordo de una motocicleta Honda Titán de 150 cc.

La ruta de escape y el dramático rescate en un cañaveral

El relevamiento de las cámaras de seguridad en la región permitió seguir los movimientos del prófugo. A las 10:34, el sospechoso fue registrado conduciendo la motocicleta con la menor en la parte trasera por la Ruta 188, a la altura de la localidad de Obligado, en dirección a Pergamino.

Posteriormente, a las 11:50, ambos fueron levantados por un docente en la intersección de la Ruta 188 y Ruta 30 mientras hacían dedo, debido a presuntos desperfectos en el rodado.

El conductor los dejó a las 12:28 en la esquina de Yrigoyen y Rocha, en pleno centro de Pergamino, y pocos minutos después, a las 12:33, ingresaron a un kiosco ubicado sobre la Avenida de Mayo.

Acorralado por un complejo operativo de saturación policial en el centro de Pergamino, Bonafe fue localizado junto a la niña en la intersección de las calles Alsina y Becerra.

Al advertir la presencia de los uniformados, el imputado escapó hacia un cañaveral cercano y tomó a la menor como rehén, colocándole un arma blanca en el cuello y amenazando con quitarle la vida. Ante la llegada de más efectivos de la DDI de Pergamino y personal de Seguridad, se inició una negociación que logró convencer a Bonafe de deponer su actitud. El agresor fue aprehendido en el acto y la menor fue rescatada sana y salva.

Graves antecedentes por violencia y una denuncia por grooming

El brutal desenlace se produjo en un contexto de alertas previas que ya rodeaban al sospechoso. El viernes 3 de julio, pocos días antes del asesinato, la Policía Federal Argentina había allanado la vivienda de Bonafe en el marco de una investigación penal por Grooming.

Asimismo, el pasado 16 de junio, la propia Mercedes Errapan se había presentado en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín para denunciarlo formalmente. La madre descubrió al padrino de su hija ingresando al baño para filmar a la niña con el celular mientras estaba allí, motivo por el cual había solicitado de urgencia una orden de restricción y alejamiento.

A esto se le sumaba un frondoso prontuario penal por agresiones previas. El 25 de enero de 2024 había sido denunciado por una compañera de trabajo en una panadería céntrica por agresiones verbales y físicas, lo que derivó en una causa por lesiones leves e infracción a la Ley de Violencia de Género.

Previamente, el 20 de febrero de 2022, su cuñada lo denunció por golpearla en su vivienda y enviarle amenazas de muerte a través de WhatsApp. Además, el 17 de mayo de 2021, Bonafe irrumpió en el domicilio de otro cuñado, a quien agredió verbalmente junto a su esposa para luego atacarlo físicamente antes de darse a la fuga. Actualmente, el detenido se encuentra a disposición de la justicia a la espera de ser indagado por las autoridades.