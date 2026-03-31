Cronología del tiroteo en la escuela de Santa Fe: el fiscal reveló cómo fue el crimen del alumno, paso a paso

La investigación por el ataque armado en la Escuela N° 40 de San Cristóbal sumó en las últimas horas precisiones clave a partir de la reconstrucción realizada por el fiscal regional Carlos Vottero. A más de un día del hecho, el foco ya no está en lo ocurrido sino en cómo ocurrió. El funcionario judicial aportó detalles forenses, desmintió versiones iniciales y explicó paso a paso la secuencia del tiroteo que terminó con la muerte de un alumno de 13 años.

Reconstrucción oficial del ataque

Según explicó Vottero en diálogo con Radio Mitre, el hecho no se desarrolló en un único punto, sino en distintos sectores del establecimiento y a lo largo de varios segundos. Para ello fue clave el trabajo de Policía Científica, que relevó tanto la escena primaria como el recorrido del agresor.

El fiscal confirmó que el arma utilizada fue una escopeta calibre 12/70 de doble caño superpuesto y que se efectuaron cuatro disparos en total.

Además, desmintió una de las versiones que había circulado en las primeras horas: el arma no fue trasladada en un estuche de guitarra, sino oculta dentro de la mochila escolar del atacante, junto con un cinturón portacartuchos.

«Puedo confirmar que no fue así. El arma fue trasladada por el menor autor del hecho al interior de la escuela en una mochila, en su mochila del colegio«, precisó el funcionario.

El inicio: el baño como punto de partida

La secuencia comenzó en el interior de un baño de la escuela. Allí, el adolescente ensambló el arma, se colocó el cinturón con municiones y preparó el ataque.

El primer disparo ocurrió en ese lugar, donde había al menos tres alumnos. La dispersión de los perdigones provocó múltiples heridas, alcanzando a varios estudiantes, entre ellos Ian Cabrera. «Habría habido tres personas al menos dentro del baño», señaló Vottero, explicando que los dos heridos que sobrevivieron fueron víctimas de esa primera detonación inicial que buscaba al joven que finalmente falleció.

Este primer disparo ya marcó la gravedad del episodio, con una mecánica que desde el inicio implicó a más de una víctima.

El disparo fatal

Tras el primer estallido en el baño, la víctima fatal, un niño de 13 años llamado Ian, intentó escapar. Sin embargo, según el relato fiscal, fue alcanzado por un segundo disparo a escasos metros de la puerta del baño, lo que terminó consumando su muerte.

Lejos de detenerse, el agresor, demostrando una frialdad técnica inusual, procedió a recargar el arma. «El arma funciona mediante dos disparos, se vuelve a cargar y se efectúan otros dos disparos«, detalló Vottero de manera didáctica para explicar por qué hubo una breve pausa antes de la continuación del ataque.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, ese disparo fue el que provocó la muerte del adolescente. No obstante, el fiscal aclaró que la autopsia será determinante para precisar la trayectoria y el impacto exacto de los proyectiles.

Disparos hacia el exterior

Luego de recargar el arma, el agresor efectuó otros dos disparos desde un ventanal hacia el patio externo del establecimiento.

En ese sector se registraron escenas de pánico, con alumnos corriendo y buscando refugio. A pesar de la gravedad de la situación, esos disparos no provocaron nuevas víctimas.

La intervención que frenó el ataque

El episodio fue interrumpido por la intervención de un trabajador de mantenimiento, identificado como Fabio Barreto, quien aprovechó el momento en que el atacante debía recargar la escopeta.

Debido a la mecánica del arma —que obliga a recargar tras cada dos disparos— el agresor quedó momentáneamente vulnerable. En ese instante, el empleado logró reducirlo.

Según el fiscal, el adolescente no ofreció resistencia y fue contenido en el lugar hasta la llegada de la policía.

Situación judicial del menor

Vottero confirmó que el joven fue trasladado a un centro especializado fuera de San Cristóbal, donde permanece alojado bajo supervisión.

En una audiencia realizada anoche, las partes acordaron que continúe en ese lugar hasta la audiencia de atribución de cargos, prevista para los próximos días. Si no hay ninguna eventualidad, se desarrollaría este próximo viernes.

El fiscal remarcó que, al tratarse de un menor no punible, el proceso no contempla una pena tradicional, sino medidas de carácter tutelar y de protección.

Además, anticipó que se solicitarán medidas para evitar que el adolescente regrese a la localidad, en función del impacto del hecho en la comunidad.

Un caso excepcional

Durante la entrevista, tanto el periodista como el fiscal coincidieron en la excepcionalidad del caso, comparándolo con la masacre de Carmen de Patagones ocurrida en el año 2004. Vottero, con más de una década de experiencia como fiscal, reconoció que nunca le había tocado investigar un hecho de estas características dentro de un ámbito escolar santafesino. «Estos hechos se asemejan a hechos que ocurren en Estados Unidos, en escuelas secundarias o universidades», reflexionó el fiscal, subrayando la gravedad de que este tipo de violencia irrumpa en las instituciones educativas del país.

La investigación continúa con pericias, análisis forenses y testimonios que permitirán consolidar la reconstrucción del hecho.

Mientras tanto, la comunidad de San Cristóbal atraviesa días de profundo dolor, conmovida por una tragedia que dejó una marca difícil de borrar.