Cuatro meses de prisión preventiva para el acusado de la balacera de Cipolletti

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos al acusado de la balacera ocurrida afuera del bar gremio la madrugada del domingo en el centro de Cipolletti. La fiscalía identificó a las personas involucradas y emitió las órdenes de detención. Ayer se entregó uno de los acusados.

Hoy se realizó la audiencia donde la jueza de garantías Sonia Martín ordenó cuatro meses de prisión preventiva para el acusado de efectuar los disparos en los que un joven resultó herido. Actualmente permanece internado, su estado de salud es estable.

La calificación legal del caso es homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra. Además, se determinó que el joven acusado permanecerá detenido en una comisaría de Cipolletti.

Según la hipótesis fiscal el hecho sucedió el pasado 11 de septiembre aproximadamente a las 02:28 en cercanías de Miguel Muñoz y Fernández Oro de Cipolletti. En esas circunstancias el imputado se movilizaba en un automóvil Audi A4 junto a una mujer y estacionaron cerca del Ford Fiesta donde se encontraba el joven víctima con dos amigas.

En esas circunstancias, el agresor y la mujer descendieron del vehículo y con la intención de quitarle la vida a la víctima agredieron con un arma de fuego calibre 9 milímetros contra el auto de la amiga de la víctima. Según la evidencia reunida hasta el momento habría disparado en al menos cinco oportunidades y uno de los proyectiles impactó en la zona abdominal del joven provocando lesiones de carácter grave según la certificación médica.

El fiscal Martín Pezeta solicitó la prisión preventiva por seis meses considerando que hay evidencia suficiente para entender que el acusado participó del hecho en carácter de autor. Sostuvo que en caso de recuperar la libertad el imputado podría darse a la fuga para evitar afrontar el proceso penal, sumado a que, sin permanecer privado de la libertad, el hombre podría intentar entorpecer el normal avance de la investigación.

La defensa del acusado

La defensa del acusado planteó que no hay evidencia suficiente para solicitar la prisión cautelar y que más allá de que no acredite un domicilio en la ciudad, Neuquén y Cipolletti conforman una metrópoli, por lo tanto, no es un argumento que dé cuenta de falta de arraigo.

También se opuso al dictado de la prisión preventiva y propuso medidas cautelares menos lesivas para su cliente. Entre ellas mencionó un embargo sobre un vehículo propiedad de la madre del imputado a modo de caución y comparendos semanales en una unidad de orden público de la provincia de Río Negro.

Además, se refirió a que el acusado se presentó voluntariamente luego de enterarse de la orden de detención que emitió la Fiscalía, por lo que aseguró que la medida preventiva es excesiva. Por otro lado, advirtió que a futuro cuestionará la calificación legal en la cual el Ministerio Público encuadró el caso.

La jueza de garantías hizo lugar a los planteos del Ministerio Público y no dio lugar al pedido de la defensa. Solicitó cuatro meses de prisión preventiva para el acusado entendiendo que se había acreditado que existía riesgo de fuga.