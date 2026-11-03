Decomisaron más de 316 kilos de carne durante un control en la Ruta 22, en Valle Medio

Decomisaron más de 316 kilos de carne durante un control en la Ruta 22.

Un operativo de la Brigada Rural de Choele Choel permitió detectar el traslado irregular de más de 316 kilos de productos cárnicos sobre la Ruta Nacional 22. La mercadería era transferida desde un camión térmico hacia una camioneta que no contaba con la habilitación correspondiente para transportar alimentos de ese tipo.

316 kilos de carne decomisados

El procedimiento se realizó a pocos kilómetros del área urbana de Choele Choel, durante un control preventivo que los efectivos de la Brigada Rural llevaban adelante junto con personal de la Comisaría 8ª.

Mientras recorrían el sector, los policías observaron un camión térmico perteneciente al frigorífico Alsina que estaba transfiriendo cajas de carne a una camioneta Renault Oroch. Ante la maniobra, intervinieron para verificar las condiciones del traslado.

Durante la inspección, constataron que el vehículo receptor no tenía la habilitación exigida para transportar productos cárnicos. Por este motivo, se labró el acta de infracción correspondiente, en el marco de la Ley Provincial 2534.

Como resultado del operativo, se decomisaron 14 cajas con distintos cortes de carne, que sumaron un peso total de 316,200 kilogramos.

Posteriormente, los productos fueron trasladados al matadero municipal de Luis Beltrán, donde quedaron depositados en el incinerador para su destrucción. La disposición se llevó adelante ante la presencia de un testigo y quedó registrada en las actuaciones policiales.

El procedimiento forma parte de los controles preventivos y de fiscalización que realiza la Brigada Rural para verificar las condiciones de transporte de productos de origen animal y detectar posibles irregularidades en su circulación.

A través del Ministerio de Seguridad y Justicia, el Gobierno de Río Negro sostiene estos operativos en rutas y sectores rurales para controlar el traslado de mercadería que requiere habilitaciones específicas y condiciones sanitarias determinadas.