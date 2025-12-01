Bariloche impulsa cambios en las tasas: nuevo cálculo, zonas con más carga y sin tope de aumento

El Ejecutivo municipal de Bariloche impulsa modificaciones en la ordenanza fiscal y tarifaria para el 2026 que comenzarán a ser analizadas por el Concejo Deliberante y que ya anticipan algunos debates porque se elimina el tope para el aumento de tasas y se modifica el cálculo del módulo fiscal que se toma como base para cualquier tributo, pero además de suma una mayor carga a los comercios de tres subzonas y se amplía la base de propiedades “ociosas”.

Las modificaciones fueron presentadas por el Ejecutivo a comienzos de octubre y el jueves pasado en audiencia pública el secretario de Hacienda, Gonzalo Miguel Lerra, esbozó a grandes rasgos los cambios, que seguramente serán parte de las exposiciones que se iniciarán en comisiones del Concejo para su tratamiento.

Diario RÍO NEGRO informó semanas atrás que uno de los principales cambios que llegará en 2026 es la fórmula para definir el módulo fiscal, que es la unidad de medida que se toma como base para tributos, multas y distintos conceptos pagos en la municipalidad.

Nuevo módulo fiscal y sin tope RIPTE

El módulo fiscal hasta ahora se actualizaba cada seis meses con una fórmula que combina el promedio de incremento salarial de los empleados municipales y el valor del gasoil grado 3. Hoy es valor es de 373 pesos. Esto tenía además un tope con el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables), para que los aumentos no sean desmedidos.

Pero el Ejecutivo ahora no incluyó ese tope al valor RIPTE y cambió la fórmula de cálculo por lo que definió que el módulo fiscal se va a actualizar el 31 de diciembre de este año y el 30 de junio del 2026, tomando en cuenta el IPC de la región patagónica de los últimos seis meses publicados.

El secretario de Hacienda de Bariloche, Gonzalo Lerra, expuso en audiencia pública a grandes rasgos los cambios tributarios de Bariloche para el 2026.

No está claro si el aumento será mayor, en las mismas proporciones o menor a las subas promedio del último año, pero el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo) que fue el único orador en la audiencia pública puso el foco en la necesidad de fijar un tope a valor RIPTE: “Va a generar una injusticia e incorrección que va a ser impagable para el contribuyente”, alertó y señaló que podría generar “graves excesos” y “posibles aumentos desmedidos”.

Tres subzonas y más carga a los comercios

Otro cambio que traerán las tasas el año que viene afecta directamente a los comercios y todas las actividades económicas registradas que pagan la Tasa de Inspección , Seguridad e Higiene (Tish) que están ubicados en Villa Catedral, el Microcentro y Centro de Bariloche, porque si bien esas tres áreas integran la Zona 0, ahora se subdividen.

También propone modificar el “coeficiente corrector” y “coeficiente zona” para los inmuebles que pagan Tish linderos a los lagos Moreno, Nahuel Huapi, Gutiérrez, laguna El Trébol y Ezquerra, además de los ubicados en las manzanas de Villa América y Villa Catedral.

A modo de ejemplo, el secretario de Hacienda indicó que un hotel 3 estrellas con restaurante habilitado en Villa Catedral, en alta temporada, con una base imponible de 268 millones de pesos en 2025 pagó 2,3 millones de pesos de Tish y con las modificaciones del coeficiente corrector y coeficiente por zona pasará a pagar 4,1 millones de pesos en 2026.

Buscan cobrar a 3.8000 “bienes ociosos”

El municipio además busca ampliar el alcance con la tasa por “bienes ociosos” que ya no serían solo terrenos baldíos sin mejoras en zonas específicas sino que se amplía a todo el ejido municipal y la alícuota pasa de 5,5% a 2,5%. Alcanzará a las propiedades no utilizadas de manera permanente por el propietario o terceros, que permanecen deshabitados y sin actividad productiva.

Mapa de los lotes ociosos actuales en Bariloche. La tasa se ampliará a todo el ejido.

Lerra indicó que “se corrige el concepto y se amplía a todo el ejido” y dijo que hoy están identificados 340 lotes que deberían pagar este concepto con las condiciones actuales, pero con la reforma la tasa llegará a unos 3.800 lotes aproximadamente, que luego deberán ser constatados por Planeamiento y verificadas las condiciones antes de remitirse la boleta.

Costa Brutten alertó que es una “interpretación amplia y discrecional” que se debería redeterminar: “No tener un inmueble alquilado o desocupado puede incurrir en inmueble ocioso”, advirtió.

Quitan beneficios al Parque Tecnológico

El concejal, en su rol de orador en la audiencia pública, puso también el foco en la reducción al 50% de los beneficios tributarios para las empresas que se radiquen en el Parque Productivo y Tecnológico (Pitba), dijo que el municipio “debe hacer un esfuerzo extraordinario” en pos de alentar las inversiones porque de lo contrario las empresas “buscarán otro destino”.

El paquete tributario propone además modificar las tasas por derechos del cementerio; se impulsa la eliminación de 197 aranceles vinculados a derechos de análisis bromatológicos y productos cárnicos y suma nuevos incisos diferenciados en la tasa de residuos que llegan al vertedero municipal por ejemplo sumando los desechos de cebada, de pescados, grasas provenientes de Invap y residuos compactador de Arelauquen.