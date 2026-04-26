Desbarataron una banda que contrabandeaba mercadería desde la Patagonia a Chile: secuestran dólares, armas y droga

Los procedimientos se concentraron en Río Grande con apoyo de fuerzas federales y organismos nacionales.

Una investigación federal permitió desarticular en Río Grande una organización dedicada al contrabando de mercadería hacia Chile. Durante 12 allanamientos simultáneos en Tierra del Fuego, las fuerzas de seguridad secuestraron dinero en efectivo, armas, cigarrillos, droga y equipos utilizados para la operatoria comercial.

La pesquisa fue llevada adelante por personal de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos de Río Grande y Ushuaia, que identificaron una estructura de acopio, cobro electrónico y transporte para distribuir productos sin aval legal al país vecino.

Millonario secuestro

Por orden del Juzgado Federal de Garantías, los operativos se realizaron con apoyo de la Policía Federal Argentina y ARCA. En los domicilios se incautaron 104.100 dólares, 6.298.340 pesos y 30 cheques por un total de 34.725.000 pesos.

También fueron secuestrados 7.600 atados de cigarrillos, 502 gramos de marihuana, dos cajas fuertes, un fusil Máuser, una carabina, 85 municiones, un utilitario Renault Kangoo y documentación importante para la causa.

Cinco personas investigadas

Además del dinero y la mercadería, los investigadores incautaron 15 celulares, 13 terminales de cobro electrónico, notebooks, discos de almacenamiento y otros dispositivos.

Fuentes del caso indicaron que cinco personas quedaron “supeditadas a la causa”, mientras avanza la investigación para determinar el alcance de la red de contrabando.