Descartan un crimen por la muerte en Las Perlas y liberan al hermano que estaba detenido

La investigación judicial por la muerte de Fabio Cayetano Miranda, ocurrida tras una pelea familiar en el barrio NYC de Balsa Las Perlas, dio un giro determinante: los resultados preliminares de la autopsia descartaron que se haya tratado de un homicidio y, como consecuencia directa, el hermano de 44 años que permanecía detenido recuperó su libertad.

Según el informe emitido por el médico forense de la Morgue Judicial de Roca a cargo de la pericia, el fallecimiento no respondió a una causa traumática. Si bien el cuerpo presentaba múltiples lesiones superficiales en distintas zonas producto del altercado, el profesional aclaró que ninguna de ellas tenía la entidad suficiente para provocar la muerte ni generar daños de gravedad.

Asimismo, se descartaron signos directos de una posible estrangulación, hipótesis inicial por la cual se había ordenado la aprehensión preventiva del familiar.

Causa indeterminada y pericias complementarias

Ante la ausencia de indicios de criminalidad, la Justicia dispuso la inmediata liberación del hombre de 44 años, quien había sido demorado en el marco de la averiguación del hecho.

No obstante, el expediente continuará abierto bajo la carátula de muerte dudosa. El examen forense acreditó un cuadro de edema y congestión pulmonar, acompañado de congestión cerebral, por lo que la causa exacta del deceso mantendrá el carácter de indeterminada hasta que se obtengan los resultados de los análisis complementarios de laboratorio —específicamente estudios toxicológicos e histopatológicos—, considerados clave para esclarecer el desencadenante final.

Cómo fue el episodio

El hecho se registró durante la noche del miércoles 11 de noviembre en una vivienda ubicada en la manzana 11, lote 20, de un sector de la toma del barrio NYC. De acuerdo con la reconstrucción policial inicial, alrededor de las 21:30 Miranda habría ingresado en estado de euforia al domicilio de su hermano mayor para confrontarlo, desatándose una discusión que escaló hacia una pelea física.

Cerca de la medianoche, un tercer hermano se presentó en la Subcomisaría 82° para alertar sobre la violenta disputa familiar y advertir que uno de los involucrados podría haber fallecido. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a Miranda tendido en el suelo y sin signos vitales, deceso que fue constatado instantes después por personal médico de una ambulancia.