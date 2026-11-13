Sandía: qué le pasa a tu cuerpo cuando comés esta fruta durante el verano

Dulce, fresca y con un alto contenido de agua, la sandía es una de las frutas favoritas del verano. Su sabor y su textura la convierten en una alternativa ideal para los días de calor, pero sus beneficios van más allá de resultar refrescante. También aporta vitaminas, minerales y antioxidantes que pueden contribuir a una alimentación saludable.

Según información nutricional del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y recomendaciones de especialistas de Cleveland Clinic, la sandía está compuesta por aproximadamente un 91 % de agua y contiene pocas calorías. Además, aporta vitamina C, potasio y licopeno, un antioxidante responsable de su característico color rojo.

Cuánta agua tiene la sandía y por qué ayuda a hidratarse

Una de las principales características de la sandía es su elevado contenido de agua.

Cada 100 gramos de sandía aportan aproximadamente 91 gramos de agua, lo que la convierte en una excelente opción para complementar la hidratación durante los días de altas temperaturas.

Su consumo puede resultar especialmente agradable después de realizar actividades al aire libre, caminar o pasar varias horas expuesto al calor.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que comer sandía no reemplaza la necesidad de tomar agua, sino que contribuye a la ingesta diaria de líquidos.

Además, su sabor naturalmente dulce permite disfrutar de un alimento fresco sin necesidad de agregar azúcar.

Cuáles son los beneficios nutricionales de la sandía

Aunque gran parte de su composición es agua, la sandía también contiene nutrientes importantes para el organismo.

De acuerdo con los datos del USDA, cada 100 gramos de fruta fresca aportan aproximadamente:

30 calorías , una cantidad relativamente baja.

, una cantidad relativamente baja. 91 % de agua , que contribuye a la hidratación.

, que contribuye a la hidratación. 7,5 gramos de carbohidratos , incluidos sus azúcares naturales.

, incluidos sus azúcares naturales. 8,1 miligramos de vitamina C , relacionada con el funcionamiento del sistema inmunitario y la formación de colágeno.

, relacionada con el funcionamiento del sistema inmunitario y la formación de colágeno. 112 miligramos de potasio , un mineral que participa en el funcionamiento muscular y nervioso.

, un mineral que participa en el funcionamiento muscular y nervioso. Licopeno, un compuesto antioxidante presente en las variedades de pulpa roja.

La sandía también aporta pequeñas cantidades de vitamina A y magnesio, aunque no debe considerarse una fuente importante de proteínas o fibra.

El antioxidante de la sandía que también está presente en el tomate

Uno de los componentes más interesantes de esta fruta es el licopeno, un pigmento natural que le proporciona su color rojo.

Este compuesto pertenece a la familia de los carotenoides y tiene propiedades antioxidantes.

Los antioxidantes participan en la protección de las células frente al daño oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular.

Según Cleveland Clinic, la sandía es una fuente alimentaria destacada de licopeno. Sin embargo, esto no significa que consumirla por sí sola prevenga enfermedades.

Sus beneficios deben entenderse dentro de una alimentación variada y equilibrada, que incluya diferentes frutas, verduras y otros alimentos nutritivos.

¿La sandía engorda o se puede comer para bajar de peso?

Una de las preguntas más frecuentes sobre la sandía está relacionada con su contenido de azúcar.

Aunque tiene un sabor dulce, 100 gramos aportan aproximadamente 30 calorías y 6,2 gramos de azúcares naturales.

Su elevado contenido de agua permite disfrutar de una porción abundante con un aporte energético moderado.

Por eso, puede formar parte de una alimentación orientada al control del peso, especialmente cuando reemplaza postres o snacks con mayor cantidad de calorías.

Sin embargo, la sandía no adelgaza por sí sola ni tiene propiedades para quemar grasas.

En personas con diabetes o resistencia a la insulina, también puede incluirse dentro de una alimentación planificada, teniendo en cuenta la cantidad consumida y el aporte total de carbohidratos.

Una porción de 150 a 200 gramos puede ser una referencia práctica, aunque las cantidades adecuadas dependen de las necesidades individuales.

Cómo incorporar la sandía a las comidas de verano

Además de comerla fresca y cortada en rodajas, la sandía permite preparar distintas recetas sencillas.

Algunas alternativas son:

Ensalada fresca: combinar cubos de sandía con queso feta, hojas de menta y un toque de limón.

combinar cubos de sandía con queso feta, hojas de menta y un toque de limón. Licuado natural: procesarla con hielo y unas gotas de limón, sin necesidad de agregar azúcar.

procesarla con hielo y unas gotas de limón, sin necesidad de agregar azúcar. Paletas heladas: colocar la pulpa procesada en moldes y llevar al freezer.

colocar la pulpa procesada en moldes y llevar al freezer. Ensalada de frutas: mezclarla con melón, frutillas y otras frutas de estación.

mezclarla con melón, frutillas y otras frutas de estación. Agua saborizada: incorporar pequeños trozos de sandía y hojas de menta a una jarra de agua fría.

Para aprovechar mejor sus nutrientes, una buena alternativa es consumirla fresca, sin agregar azúcar y combinada con otros alimentos.

Cómo conservar la sandía cortada para que no se eche a perder

Durante el verano, la conservación también es fundamental.

El USDA y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomiendan refrigerar las frutas una vez cortadas y evitar que permanezcan durante períodos prolongados a temperatura ambiente.

La sandía cortada debe guardarse en recipientes limpios y tapados, dentro de la heladera a 4 °C o menos.

Como regla general, no debe permanecer fuera de refrigeración durante más de dos horas, o una hora cuando la temperatura ambiente supera los 32 °C.

También es importante lavar la superficie exterior antes de cortarla, para evitar que posibles microorganismos de la cáscara pasen a la pulpa a través del cuchillo.

Con su alto contenido de agua, su aporte de antioxidantes y su bajo valor calórico, la sandía es una excelente alternativa para sumar frutas a la alimentación durante los meses de calor. Consumida en porciones adecuadas y dentro de una dieta equilibrada, permite disfrutar de un alimento fresco, nutritivo y fácil de incorporar a las comidas cotidianas.