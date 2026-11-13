Focaccia de papa: el ingrediente secreto para que quede más esponjosa que nunca.
La focaccia de papa es una versión irresistible del clásico pan italiano. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, se consigue una masa suave, aireada y con una superficie dorada. El paso a paso para hacerla en casa.
La focaccia de papa es una de esas recetas que combinan ingredientes simples con un resultado sorprendente. Su interior es suave y esponjoso, mientras que la superficie queda dorada, ligeramente crocante y perfumada con aceite de oliva y romero. Es ideal para acompañar una picada, preparar sándwiches o disfrutar recién salida del horno durante el fin de semana.
A diferencia de la focaccia tradicional, esta versión incorpora papa cocida dentro de la masa, un ingrediente que ayuda a retener la humedad y aporta una textura especialmente tierna. Se trata de una adaptación casera inspirada en la tradición panadera italiana, donde las papas se utilizan en distintas preparaciones para conseguir panes suaves y sabrosos.
Focaccia de papa: los ingredientes para prepararla en casa
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Ingredientes para una focaccia grande (6 a 8 porciones):
- 500 gramos de harina de trigo 000.
- 200 gramos de papa cocida y hecha puré.
- 7 gramos de levadura seca (o 20 gramos de levadura fresca).
- 250 mililitros de agua tibia, aproximadamente.
- 3 cucharadas de aceite de oliva para la masa.
- 10 gramos de sal.
- 1 cucharadita de azúcar (opcional).
Para la superficie:
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- Romero fresco a gusto.
- Sal gruesa o en escamas.
- 2 cucharadas de agua.
- Tomates cherry o aceitunas, opcionales.
Cómo hacer focaccia de papa: el paso a paso
1. Cocinar las papas
- Pelar las papas, cortarlas en trozos y hervirlas hasta que estén tiernas. Escurrirlas muy bien y preparar un puré liso, sin agregar leche ni manteca.
- Dejar que se enfríe hasta alcanzar una temperatura tibia antes de incorporarlo a la masa.
2. Preparar la masa
- Colocar la harina en un recipiente amplio. Agregar la levadura seca, el puré de papa y el aceite de oliva.
- Incorporar el agua tibia de a poco y comenzar a mezclar. Añadir la sal y continuar integrando hasta obtener una masa blanda y ligeramente pegajosa.
- El secreto es no agregar demasiada harina: una masa con buena hidratación permite conseguir una focaccia más aireada.
3. Amasar hasta lograr una textura suave
- Trabajar la masa durante aproximadamente 8 a 10 minutos, hasta que resulte más elástica y homogénea.
- Si está muy pegajosa, conviene dejarla descansar unos minutos y realizar pliegues con las manos ligeramente aceitadas, en lugar de incorporar grandes cantidades de harina.
4. Dejar levar
- Colocar la masa en un recipiente ligeramente aceitado, cubrirla con un paño limpio o film y dejarla reposar entre 60 y 90 minutos, o hasta que aumente notablemente su volumen.
- El tiempo dependerá de la temperatura ambiente.
5. Llevar a la fuente
- Aceitar generosamente una fuente de aproximadamente 25 × 35 centímetros.
- Colocar la masa y extenderla suavemente con las manos, sin aplastarla demasiado.
- Si se contrae, dejarla descansar unos 10 minutos y volver a estirarla.
- Cubrir y dejar levar nuevamente durante 30 a 45 minutos.
6. Agregar el aceite y el romero
- Mezclar las tres cucharadas de aceite de oliva con las dos cucharadas de agua.
- Volcar la mezcla sobre la masa y presionar suavemente con las yemas de los dedos para formar los característicos hoyuelos de la focaccia.
- Distribuir el romero, la sal gruesa y, si se desea, algunos tomates cherry o aceitunas.
7. Hornear hasta que quede dorada
- Llevar a horno precalentado a 220 °C durante aproximadamente 20 a 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y la base tenga una textura firme y ligeramente crocante.
- Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de cortar.
El secreto para que la focaccia quede esponjosa por dentro y crocante por fuera
Uno de los principales secretos de esta receta es la incorporación de papa cocida a la masa.
El almidón de la papa contribuye a retener humedad, lo que ayuda a conseguir una miga suave incluso después de que el pan se enfría.
También es importante respetar los tiempos de levado. Si la masa no descansa lo suficiente, la focaccia puede quedar demasiado compacta.
Por otra parte, el aceite de oliva cumple un papel fundamental: además de aportar sabor, favorece la formación de una superficie dorada.
Para conseguir una base más crocante, conviene utilizar una fuente metálica bien aceitada y hornear con el horno completamente precalentado.
Con qué acompañar la focaccia de papa
Una de las ventajas de esta preparación es su versatilidad.
Puede servirse tibia, cortada en cuadrados, como acompañamiento de quesos, fiambres, aceitunas o vegetales asados.
También resulta ideal para preparar sándwiches con mozzarella, tomates frescos, rúcula y jamón crudo.
Otra alternativa es utilizarla como base para una picada, acompañada de dips, hummus o queso crema saborizado.
Para una versión más mediterránea, se pueden incorporar tomates cherry, aceitunas negras y hierbas aromáticas antes de llevarla al horno.
Cómo conservar la focaccia para que no se seque
La focaccia de papa se disfruta especialmente el día de su preparación, cuando conserva el contraste entre la miga tierna y la corteza crocante.
Sin embargo, también puede guardarse en un recipiente hermético durante uno o dos días a temperatura ambiente fresca.
Si hace mucho calor o se prepara con ingredientes perecederos, es preferible refrigerarla.
Para recuperar su textura, basta con calentarla unos minutos en el horno.
También se puede congelar en porciones individuales, bien envueltas, y calentarlas directamente cuando se deseen consumir.
Con ingredientes económicos y un procedimiento sencillo, la focaccia de papa es una excelente opción para quienes disfrutan de la panadería casera. Su combinación de miga húmeda, corteza dorada y aroma a romero la convierte en una receta perfecta para compartir durante el fin de semana.
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