Los disparos en la madrugada terminaron en ocho allanamientos: fuerte despliegue policial en Viedma

Un importante operativo policial se desplegó este martes por la tarde en Viedma, donde se realizaron ocho allanamientos simultáneos en los barrios Lavalle y 22 de Abril en el marco de una causa por lesiones agravadas por el uso de armas de fuego.

Los procedimientos comenzaron alrededor de las 15 y estuvieron coordinados por el jefe regional de la Primera, Darío Osman, junto al segundo jefe, Daniel Avendaño, quienes participaron activamente en las diligencias y supervisaron el trabajo en territorio.

El operativo implicó un amplio despliegue de recursos humanos y logísticos. Intervinieron el grupo especial COER, la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística, todas las comisarías de la ciudad y la unidad del Cóndor, además de los jefes de las distintas unidades.

El operativo se realizó este martes por la tarde en los barrios Lavalle y 22 de Abril de Viedma. Foto: gentileza.

En total, cerca de 40 efectivos trabajaron de manera coordinada y simultánea en distintos puntos de la capital rionegrina.

Tres allanamientos positivos y secuestro de armas

Como resultado de las medidas judiciales, tres de los allanamientos arrojaron resultados positivos. En esos domicilios se procedió al secuestro de dos armas de fuego, una calibre 32 y otra calibre 9 milímetros, ambas con sus respectivas municiones. También se incautó un cargador de 9 milímetros y otros elementos considerados de interés para la investigación.

El despliegue incluyó al COER, la Brigada de Investigaciones y Criminalística. Foto: gentileza.

Desde la fuerza señalaron que los resultados obtenidos permiten avanzar en la causa en curso, vinculada a hechos de lesiones agravadas cometidos con armas de fuego en la ciudad.