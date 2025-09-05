Detienen a cinco personas por violento robo a un peón rural de Loncopue

Una minuciosa investigación realizada por personal de la Comisaría 26° permitió identificar y detener a una banda delictiva acusada de participar en el violento asalto a un hombre mayor en un paraje rural, a 22 kilómetros de esta localidad.

El hecho ocurrió en la madrugada del 31 de agosto, cuando la víctima fue brutalmente golpeada, atada de pies y manos y despojada de herramientas de trabajo.

La investigación estuvo dirigida por el fiscal de Zapala, Marcelo Jofré, quien ordenó múltiples allanamientos en Loncopué y en la ciudad de Las Lajas.

Los procedimientos se realizaron desde las primeras horas de este jueves y contaron con la colaboración del GEOP Zapala, la Comisaría 34° de Mariano Moreno, el Comando Radioeléctrico de Zapala y personal de Criminalística de la Comisaría 27°.

Como resultado, seis personas fueron demoradas y se secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

Además, se secuestró un automóvil Fiat Palio gris de tres puertas, que será sometido a pericias para establecer si fue utilizado en el hecho delictivo.

Horas más tarde, el magistrado dispuso la detención de cinco de los aprehendidos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación continúa con el análisis de los elementos incautados y las pericias sobre el vehículo, en el marco de la causa que busca esclarecer el ataque contra el hombre mayor, cuya violenta modalidad generó gran conmoción en la zona rural de Loncopué.