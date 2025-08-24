Allanamientos en Río Negro: secuestran celulares y una moto en medio de una investigación por extorsión

La Policía de Río Negro llevó adelante este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, en el marco de una investigación por una causa de extorsión.

Los procedimientos, que se extendieron durante más de dos horas, fueron ejecutados por personal del Cuerpo de Investigación Judicial, la Comisaría Octava y el Gabinete de Criminalística.

En uno de los domicilios requisados, los efectivos lograron secuestrar tres teléfonos celulares y una motocicleta Skua de 150 cc. En el segundo lugar allanado, la Policía incautó cinco teléfonos celulares y un CPU, considerados de interés para la causa judicial que se investiga.

Investigación en curso

La víctima de la extorsión es un hombre de Choele Choel que había recibido múltiples mensajes intimidatorios a través de redes sociales.

Las autoridades señalaron que los elementos incautados permitirán avanzar en la investigación y aportar pruebas clave en el expediente.