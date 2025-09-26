Detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple femicidio en Florencio Varela: fue atrapado en Bolivia

La causa por el triple femicidio en Florencio Varela sumó una nueva detención este viernes a la noche. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó este viernes que capturaron al quinto sospechoso en Bolivia, cerca de la frontera con Argentina.

El sujeto fue identificado como Lázaro Víctor Sotacuro, quien se encontraba en la ciudad de Villazón. Por el momento, no trascendió qué vinculación tuvo con el crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

«Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia», precisó Bullrich.

El ahora detenido «se encontraba prófugo por el crimen» y próximamente será «trasladado a dependencias de la DFI de la PFA».

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia.



El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara.



En instantes será trasladado a… pic.twitter.com/TuQZlsPuQT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 27, 2025

«Pequeño Jota» sigue prófugo por el triple femicidio: Interpol busca a su mano derecha

Interpol emitió un pedido de captura internacional con Notificación Roja contra Matías Agustín Ozorio, quien sería la mano derecha de líder narco por el momento reconocido como «Pequeño Jota», principal apuntado por los femicidios en Florencio Varela.

El encartado es argentino, tiene 23 años, nació el 11 de septiembre de 1997 y posee domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.

«Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes», remarcó Interpol.

Por otra parte, Diario RÍO NEGRO verificó que no hay registros ni investigaciones previas contra el supuesto cabecilla conocido como “Pequeño Jota”. Según la información proporcionada, no figuran pedidos de captura ni antecedentes en organismos locales o internacionales.

El enigma sobre la identidad de “Pequeño Jota” sigue alimentándose con el paso de las horas y la insuficiente búsqueda de su paradero. Se le adjudica nacionalidad peruana y una edad aproximada de 23 años, pero su identidad real todavía no fue ni siquiera confirmada.

Las primeras versiones lo describieron como un líder sin piedad, capaz de transmitir en redes sociales escenas de tortura y asesinato como una forma de adoctrinamiento criminal. Sin embargo, hasta ahora no existen pruebas concretas.

Por otra parte, el equipo de Homicidios Dolosos de La Matanza incorporó a la agente fiscal Lorena Pecorelli a la investigación. Trabajará en conjunto con quienes ya estaban en la causa: los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli, quienes intervinieron tras las primeras actuaciones de Gastón Duplaá.