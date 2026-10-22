Detuvieron en Viedma a un hombre que era buscado desde mayo

Detuvieron en Viedma a un hombre que era buscado por la Justicia desde mayo: Foto: gentileza

Un hombre de 35 años fue detenido el miércoles por la noche en Viedma, luego de que la Policía constatara que tenía un pedido de captura vigente desde el 27 de mayo.

El procedimiento se realizó en el barrio América y, tras la intervención de la Fiscalía de turno, se dispuso que permaneciera detenido mientras se solicitan sus antecedentes y se esperan nuevas instrucciones judiciales.

Detención y cinco meses de busqueda

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 34°, quienes llegaron alrededor de las 20:35 al domicilio del barrio América, donde el hombre con pedido de captura vigente accedió voluntariamente a acompañarlos hasta la dependencia.

El hombre fue detenido ayer por la tarde-noche por agentes de la Comisaría N° 34. Foto: gentileza

Tras ser informada de la situación, la Fiscalía de turno solicitó los antecedentes y dispuso continuar con la detención requerida meses atrás por la Fiscalía 4.

Por el momento, la policía aguarda nuevas instrucciones de la justicia para determinar los pasos a seguir.