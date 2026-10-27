Budín nube de limón: la receta fácil y los 3 secretos para que quede alto, húmedo y súper esponjoso

El budín de limón es un clásico de las meriendas, pero existe una versión que conquista por su textura: el budín nube de limón, una preparación que se destaca por su miga liviana, húmeda y esponjosa, con un delicado perfume cítrico.

La diferencia con un budín tradicional no está en utilizar ingredientes especiales, sino en cómo se baten los huevos, cómo se incorpora la harina y cuánto tiempo permanece en el horno. Son pequeños detalles que pueden transformar una receta sencilla en una preparación irresistible.

Además, esta versión se elabora con aceite en lugar de manteca y puede terminarse con un glasé casero de limón que aporta un toque fresco y dulce.

Budín nube de limón: los ingredientes para preparar esta receta

Para un budín mediano necesitás:

3 huevos.

180 gramos de azúcar.

120 ml de aceite de girasol o de sabor neutro.

de girasol o de sabor neutro. 200 gramos de harina leudante.

120 ml de leche.

Jugo de 2 limones.

Ralladura de 1 limón.

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

1 pizca de sal.

Para el glasé de limón:

100 gramos de azúcar impalpable.

Jugo de limón, cantidad necesaria.

Cómo hacer budín nube de limón: el paso a paso para que quede esponjoso

1. Batir los huevos y el azúcar. Colocar ambos ingredientes en un recipiente amplio y batir durante varios minutos, hasta obtener una preparación clara, cremosa y con mayor volumen. Este primer paso es fundamental para conseguir una miga aireada.

2. Incorporar los ingredientes líquidos. Agregar el aceite, la leche, el jugo y la ralladura de limón. Si se desea, sumar la esencia de vainilla. Mezclar suavemente hasta integrar.

3. Agregar la harina. Tamizar la harina leudante junto con la pizca de sal e incorporarla en dos o tres tandas. Utilizar una espátula y realizar movimientos envolventes, sin batir en exceso.

4. Preparar el molde. Aceitar y enharinar una budinera mediana. Volcar la mezcla sin superar las tres cuartas partes de su capacidad, para dejar espacio al crecimiento.

5. Llevar al horno. Cocinar en horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente 35 a 45 minutos. El tiempo puede variar según el horno y el tamaño del molde.

6. Comprobar la cocción. Introducir un palillo en el centro del budín. Si sale limpio, retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de desmoldar.

El secreto del budín nube de limón: cómo lograr una miga alta y húmeda

Aunque se trata de una receta fácil, existen tres claves que hacen la diferencia.

La primera es batir muy bien los huevos con el azúcar. Cuanto más aire incorpore esta mezcla inicial, más liviana podrá resultar la preparación.

La segunda consiste en no batir demasiado después de agregar la harina. Una vez incorporados los ingredientes secos, conviene mezclar únicamente lo necesario para conseguir una masa uniforme.

La tercera está relacionada con la cocción: no abrir el horno durante los primeros 25 a 30 minutos y evitar que el budín permanezca más tiempo del necesario. El exceso de cocción puede secar la miga.

También es importante utilizar solamente la parte amarilla de la cáscara del limón al rallarlo, ya que la zona blanca puede aportar un sabor amargo.

Cómo preparar un glasé de limón para darle el toque final

Para conseguir una cobertura delicada, colocar 100 gramos de azúcar impalpable en un recipiente y agregar jugo de limón de a poco, mientras se mezcla.

La idea es obtener una preparación espesa, pero lo suficientemente fluida como para distribuirla sobre la superficie.

El budín debe estar completamente frío antes de incorporar el glasé, de manera que la cobertura conserve su consistencia.

Se puede terminar con un poco de ralladura de limón para intensificar el aroma y darle una presentación más atractiva.

El resultado es un budín alto, suave y con un sabor cítrico irresistible, perfecto para acompañar unos mates, un café o una taza de té.