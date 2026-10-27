Netflix estrenó la conmovedora docuserie sobre Matthew Perry: los secretos detrás de su vida y su trágica muerte

Matthew Perry vuelve a estar en el centro de la escena con un estreno de Netflix que promete emocionar a los seguidores de Friends. La plataforma incorporó este martes 27 de octubre El de Matthew Perry, una producción documental que recorre la vida del actor, desde sus primeros pasos en Hollywood hasta su muerte, ocurrida en 2023.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la docuserie cuenta con tres episodios y fue dirigida por Mary Robertson, ganadora de un premio Emmy. Su estreno llega apenas un día antes del tercer aniversario del fallecimiento del artista, que murió a los 54 años.

Lejos de limitarse a su trayectoria televisiva, la producción busca mostrar al hombre detrás de Chandler Bing, el personaje que lo convirtió en una estrella mundial y que continúa conquistando a nuevas generaciones.

De la fama en Friends a sus momentos más difíciles: qué muestra la docuserie de Matthew Perry

La historia comienza con los primeros años del actor, su vocación por la comedia y el salto a la popularidad que experimentó cuando fue elegido para integrar el elenco de Friends.

La serie, emitida entre 1994 y 2004, transformó su carrera y lo convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión. Sin embargo, mientras millones de espectadores se reían con sus ocurrencias, Perry atravesaba una compleja lucha contra las adicciones.

El documental reconstruye sus períodos de rehabilitación, las recaídas, sus problemas de salud y los esfuerzos que realizó para recuperarse. También destaca su compromiso con otras personas que enfrentaban situaciones similares.

Los testimonios inéditos de la familia de Matthew Perry

Uno de los aspectos más emotivos de la producción es la participación de Mia Perry Bowick, hermana menor del actor, quien decidió hablar por primera vez frente a las cámaras sobre su vínculo con Matthew.

Sus recuerdos permiten conocer una faceta íntima del artista, marcada por el humor, la sensibilidad y las dificultades que atravesó a lo largo de su vida.

Además, Netflix incorporó fotografías y videos inéditos del archivo familiar, junto con testimonios de amigos de toda la vida, exparejas y colaboradores.

Entre quienes participan aparecen Roger Castillo y David Pressman, dos de sus amistades más cercanas.

Los protagonistas de Friends no brindaron entrevistas para esta producción, aunque aparecen mediante imágenes de archivo.

Cómo murió Matthew Perry y qué se sabe de sus últimos días

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, después de ser encontrado sin vida en el jacuzzi de su vivienda de Los Ángeles.

La autopsia determinó que su fallecimiento se produjo por los efectos agudos de la ketamina, con el ahogamiento como uno de los factores contribuyentes. La muerte fue considerada accidental.

El caso también derivó en una investigación judicial sobre el suministro de la sustancia que recibió el actor.

La docuserie recupera esta etapa dolorosa, pero también propone una mirada más amplia sobre su vida, sus vínculos y el legado que dejó fuera de la pantalla.

Dónde ver El de Matthew Perry en Netflix y cuántos capítulos tiene

La docuserie El de Matthew Perry ya está disponible en Netflix desde el martes 27 de octubre de 2026.

La producción está integrada por tres episodios de aproximadamente una hora cada uno y combina entrevistas, recuerdos personales, imágenes de archivo y material familiar que hasta ahora no había sido difundido.

Más que un repaso de su carrera, el documental busca recuperar la historia de un actor que hizo reír a millones de personas mientras enfrentaba dificultades que muchas veces permanecieron lejos de las cámaras.