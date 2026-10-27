Donald Trump y Marco Rubio recibirán en Texas un petrolero con crudo venezolano en plena campaña electoral

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio tienen previsto mostrar este martes un petrolero recién llegado a Estados Unidos, cargado con crudo venezolano destinado a ser procesado en refinerías de Texas, según un asesor del Congreso y dos funcionarios federales. En agosto se anunció un acuerdo energético entre Caracas y Washington.

La visita a Port Arthur, Texas, se llevará a cabo el mismo día en que el jefe de Estado hará campaña en el estado a favor de candidatos republicanos para las elecciones de mitad de mandato.

Un recibimiento en medio de la campaña en Estados Unidos

El presidente tiene mítines programados en Corpus Christi y Lubbock. Trump intenta apuntalar el apoyo a Ken Paxton, candidato al Senado federal, quien está enfrascado en una reñida contienda con el candidato demócrata James Talarico.

No está claro si Rubio —quien también es asesor de seguridad nacional de Trump— participará en algún acto de campaña. Pero es la primera vez que acompaña a Trump en la carretera mientras el presidente recorre el país en una gira de mítines.

Los dos funcionarios federales y el asesor del Congreso hablaron a condición de guardar el anonimato para poder abordar los planes de Rubio antes de que se anuncien públicamente.

Es muy inusual que el principal diplomático del país participe en viajes de campaña. El viaje de Rubio sería el ejemplo más reciente de cómo en el segundo mandato de Trump se han desdibujado las líneas entre el ejercicio del gobierno y la campaña electoral. El secretario de Justicia Todd Blanche ya ha estado apareciendo en mítines junto a candidatos republicanos.

Rubio se postuló previamente para presidente en 2016 y es considerado un aspirante destacado para 2028. No ha dicho si se postulará, y ha realizado pocas actividades políticas desde que se convirtió en secretario de Estado.