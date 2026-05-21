El detalle que expuso a un barco español que pescaba ilegalmente dentro del mar argentino

La Prefectura Naval detectó en los últimos días a un buque pesquero de bandera española realizando maniobras compatibles con pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), a la altura del Golfo de San Jorge en la provincia de Santa Cruz. Según informaron, el barco ingresó al área marítima argentina y registró movimientos asociados a pesca por arrastre.

La información fue difundida oficialmente por Prefectura, que señaló que el operativo fue parte de la política de “tolerancia cero” contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El seguimiento se realizó mediante el Sistema Guardacostas y el análisis de los reportes AIS del pesquero llamado Playa de Galicia.

Cómo detectaron al buque español realizando maniobras ilegales en el mar argentino

De acuerdo a la información oficial, el buque operaba en el área adyacente a la ZEEA desde el 13 de abril pasado. Allí permaneció en una zona ubicada a unas 232 millas náuticas de Punta Redonda, en Buenos Aires.

Después se desplazó hacia un sector más al sur. La Prefectura indicó que el 18 de mayo el pesquero realizó dos ingresos dentro de la Zona Económica Exclusiva. En el segundo movimiento, el buque presentó velocidades promedio de 4,5 nudos y trayectorias compatibles con tareas de pesca por arrastre.

La fuerza utilizó el Sistema Guardacostas y reportes AIS para monitorear los movimientos del pesquero.

Los registros también determinaron que el barco avanzó aproximadamente 107 metros dentro del espacio marítimo argentino. Según detallaron, la situación fue constatada mediante los datos emitidos por el sistema AIS y procesados por el Sistema Guardacostas.

Qué dijo la Prefectura sobre la presunta pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva

La fuerza sostuvo que las velocidades, desplazamientos y maniobras registradas antes, durante y después de la incursión “presentan patrones consistentes con operaciones extractivas”. La presunta infracción quedó encuadrada en la ley 24.922 del Régimen Federal de Pesca.

También indicaron que no existieron comunicaciones del capitán ni de representantes del buque hacia los Centros de Gestión de Tráfico de la Prefectura. Según remarcaron, no hubo reportes de emergencias o causas de fuerza mayor que justificaran la navegación a baja velocidad dentro de la ZEEA.

El Gobierno nacional destacó que se mantienen tareas de control permanente sobre el límite marítimo mediante operativos de vigilancia y monitoreo satelital. La Prefectura informó que el seguimiento de embarcaciones extranjeras continúa en distintos sectores del Atlántico Sur.