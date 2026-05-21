Con el regreso de Neuer, Alemania confirmó su lista de convocados para el Mundial 2026
La cuatro veces campeona del mundo anunció los 26 futbolistas que viajarán a la Copa del Mundo. La gran sorpresa es la vuelta del histórico arquero de Bayern Munich. Los detalles.
Este jueves, Alemania oficializó su lista de 26 convocados que disputarán el Mundial 2026. A tan solo 21 días del inicio de la cita mundialista, el director técnico Julian Nagelsmann dio a conocer los jugadores que irán por la quinta estrella en Estados Unidos, México y Canadá.
La gran novedad es la convocatoria de Manuel Neuer, que disputará su quinto Mundial. El legendario arquero del Bayern Munich y único sobreviviente del título en Brasil 2014, se había retirado de la selección en 2024 luego de su participación en la Euro de ese año. Pero, dos años después decidió volver y peleará el puesto de titular con Oliver Baumann, del Hoffenheim.
La sorpresa es la ausencia de Marc André Ter Stegen, ex arquero de Barcelona, quien era considerado el sucesor bajo los tres palos pero varias lesiones lo perjudicaron en las últimas temporadas. Otro que no estará es Serge Gnabry, delantero del Bayern Munich, por una lesión en los aductores.
Alemania tiene la obligación de revertir su performance en las Copas del Mundo. A pesar de obtener cuatro veces el título (1954, 1974, 1990 y 2014), en las últimas dos ediciones se quedó afuera en fase de grupos y estuvo lejos de ser el candidato esperado.
El equipo de Nagelsmann integrará el grupo E: debutará frente a Curazao el próximo 14 de junio, se medirá ante Costa de Marfil el 20, y cerrará la primera fase frente a Ecuador el 25.
La lista de convocados de Alemania
Arqueros
- Oliver Baumann – Hoffenheim
- Manuel Neuer – Bayern Munich
- Alexander Nübel – Stuttgart
Defensores
- Waldemar Anton – Borussia Dortmund
- Nathaniel Brown – Eintracht Frankfurt
- Pascal Groß – Brighton & Hove Albion
- Joshua Kimmich – Bayern Munich
- Felix Nmecha – Borussia Dortmund
- Angelo Stiller – Stuttgart
- David Raum – RB Leipzig
- Antonio Rüdiger – Real Madrid
- Nico Schlotterbeck – Borussia Dortmund
- Jonathan Tah – Bayern Munich
- Malick Thiaw – Newcastle United
Mediocampistas
- Aleksandar Pavlović – Bayern Munich
- Nadiem Amiri – 1. FSV Mainz 05
- Leon Goretzka – Bayern Munich
- Jamie Leweling – VfB Stuttgart
- Jamal Musiala – Bayern Munich
- Florian Wirtz – Liverpool
Delanteros
- Maximilian Beier – Borussia Dortmund
- Deniz Undav – Stuttgart
- Nick Woltemade – Newcastle United
- Kai Havertz – Arsenal
- Leroy Sané – Galatasaray
- Lennart Karl – Bayern Munich
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