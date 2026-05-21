Con el regreso de Neuer, Alemania confirmó su lista de convocados para el Mundial 2026

Este jueves, Alemania oficializó su lista de 26 convocados que disputarán el Mundial 2026. A tan solo 21 días del inicio de la cita mundialista, el director técnico Julian Nagelsmann dio a conocer los jugadores que irán por la quinta estrella en Estados Unidos, México y Canadá.

La gran novedad es la convocatoria de Manuel Neuer, que disputará su quinto Mundial. El legendario arquero del Bayern Munich y único sobreviviente del título en Brasil 2014, se había retirado de la selección en 2024 luego de su participación en la Euro de ese año. Pero, dos años después decidió volver y peleará el puesto de titular con Oliver Baumann, del Hoffenheim.

La sorpresa es la ausencia de Marc André Ter Stegen, ex arquero de Barcelona, quien era considerado el sucesor bajo los tres palos pero varias lesiones lo perjudicaron en las últimas temporadas. Otro que no estará es Serge Gnabry, delantero del Bayern Munich, por una lesión en los aductores.

Alemania tiene la obligación de revertir su performance en las Copas del Mundo. A pesar de obtener cuatro veces el título (1954, 1974, 1990 y 2014), en las últimas dos ediciones se quedó afuera en fase de grupos y estuvo lejos de ser el candidato esperado.

El equipo de Nagelsmann integrará el grupo E: debutará frente a Curazao el próximo 14 de junio, se medirá ante Costa de Marfil el 20, y cerrará la primera fase frente a Ecuador el 25.

La lista de convocados de Alemania

Arqueros

Oliver Baumann – Hoffenheim

Manuel Neuer – Bayern Munich

Alexander Nübel – Stuttgart

Defensores

Waldemar Anton – Borussia Dortmund

Nathaniel Brown – Eintracht Frankfurt

Pascal Groß – Brighton & Hove Albion

Joshua Kimmich – Bayern Munich

Felix Nmecha – Borussia Dortmund

Angelo Stiller – Stuttgart

David Raum – RB Leipzig

Antonio Rüdiger – Real Madrid

Nico Schlotterbeck – Borussia Dortmund

Jonathan Tah – Bayern Munich

Malick Thiaw – Newcastle United

Mediocampistas

Aleksandar Pavlović – Bayern Munich

Nadiem Amiri – 1. FSV Mainz 05

Leon Goretzka – Bayern Munich

Jamie Leweling – VfB Stuttgart

Jamal Musiala – Bayern Munich

Florian Wirtz – Liverpool

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