Superávit comercial récord: Vaca Muerta y el agro empujaron exportaciones históricas

Los resultados de Vaca Muerta y de la cosecha comienzan a observarse con fuerza. Las exportaciones del sector energético y del agro impulsaron un superávit récord de la balanza comercial a U$S 2.711 millones en abril.

Superávit récord de la balanza comercial por impulso del sector energético y el agro

Las ventas totales al exterior treparon al máximo histórico de U$S 8.914 millones, un 33,6% por encima de abril del año pasado. En tanto, las importaciones alcanzaron U$S 6.204 millones, con una merma de 4% interanual.

De esta forma, el primer cuatrimestre cerró con exportaciones por U$S 30.820 millones, que representan una mejora de 21,5% comparando con el mismo período del año pasado. En tanto, las importaciones ascendieron a U$S 22.543 millones, con un descenso de 6,4%. En consecuencia, en el período se alcanzó un saldo favorable de U$S 8.277 millones, siete veces más que en el mismo lapso del año pasado.

Esta entrada de dólares explica en gran parte la acumulación de reservas del Banco Central y la estabilidad del tipo de cambio durante los primeros meses del año.

El Gobierno nacional espera que las exportaciones trepen hasta los U$S 100.000 millones en 2026, lo cual afianzaría el flujo de divisas y despejaría el riesgo cambiario.

Incluso, esperan que la irrupción del sector energético le permita al país salir de la dependencia del ciclo agropecuario para la adquisición de divisas que sostenga la economía.

El saldo superavitario de la balanza comercial, sumado a la acumulación de reservas, son los argumentos que utiliza el gobierno para sostener que no hay atraso en el tipo de cambio.

Los datos del comercio internacional fueron difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según el informe, el aumento de las exportaciones se produjo por un alza de 20,6% en las cantidades vendidas 20,6%, combinado con un alza de los precios de 10,8%.

El rubro “Combustibles y energía” logró ventas por U$S 1.554 millones apoyadas en petróleo crudo y carburantes. Las cantidades exportadas crecieron 53,2%, y los precios 21,3%.

En tanto, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) crecieron 43,3% a U$S 2,528 millones, con alza de 24% en cantidades y 15,6% en precios. Este incremento estuvo impulsado por mayores ventas de piedras, metales preciosos y sus manufacturas, monedas, material de transporte terrestre y productos químicos.

Los Productos Primarios sumaron U$S 2.127 millones, con aumento de 25% en cantidades y 0,2% en precios. En este caso, los cereales hicieron su aporte en el contexto de una cosecha récord.

A su vez, las ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) fueron de U$S 2.705 millones, con mejora de precios de 8,7% y de 5% en las cantidades.

Por su parte, las importaciones muestran matices. Por un lado, el dato positivo es la caída de las compras de energía, pero por otro se observa una baja en insumos para sostener la producción del país.

El total de las importaciones tuvo un valor de U$S 6.204 millones, con disminución de 7,7% en cantidades y precios con aumentos de 4,1%.

En energía, la contracción fue de 45,4%, por una merma de 43,4% en cantidades con precios que cedieron 3,2%.

El uso de mayor volumen fue el de bienes intermedios, que movilizó U$S 2.247 millones con un alza de 4,1%.

La compra de bienes de capital fue de U$S 1.142 millones, con baja de 10,2% en cantidades y 7,3% en precios.

La de piezas y accesorios fue de $ 1.121 millones y cayó 17,4%. Las cantidades disminuyeron 22,8% y los precios crecieron 7,0%.

Corresponsalía Buenos Aires