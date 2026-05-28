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Cómo hacer galletitas sin gluten con avena, nueces y chocolate: una receta casera y regional

Una preparación simple y saludable que incorpora nueces producidas en el Valle Inferior del Río Negro y suma una opción sin gluten para la mesa diaria.

Redacción

Por Redacción

La cocina casera se cruza con la producción regional en estas galletitas sin TACC con avena, chocolate y nueces. Foto ilustrativa.

La cocina casera se cruza con la producción regional en estas galletitas sin TACC con avena, chocolate y nueces. Foto ilustrativa.

Una receta casera, sin gluten y de fácil preparación incorpora productos del Valle Inferior del Río Negro, donde la producción de nueces gana cada vez más presencia. Las galletitas de avena, nueces y chocolate sin TACC combinan ingredientes simples con frutos secos locales, aportando sabor, textura y un vínculo directo con la producción agroalimentaria de la zona.

Receta | Galletitas sin TACC de avena, nueces y chocolate

Ingredientes

  • 2 tazas de avena sin TACC
  • 1 taza de harina de almendras o premezcla sin TACC
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de azúcar mascabo o miel
  • 1/3 taza de aceite vegetal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC
  • 1 pizca de sal
  • 1/2 taza de nueces picadas
  • 1/2 taza de chocolate amargo sin TACC

Opcional con identidad regional

  • Manzana rallada o pera deshidratada
  • Miel

Preparación

  • Precalentar el horno a 180°C.
  • Mezclar el huevo con el azúcar o miel, el aceite y la vainilla.
  • Incorporar avena, harina sin TACC, polvo de hornear y sal.
  • Integrar hasta formar una masa homogénea.
  • Agregar nueces, chocolate y el ingrediente regional elegido.
  • Formar galletitas y colocarlas en una placa con papel manteca.
  • Hornear entre 12 y 15 minutos, hasta dorar levemente los bordes.
  • Dejar enfriar antes de consumir.

Temas

Avena

Cómo hacer

Receta fácil

sin gluten

Una receta casera, sin gluten y de fácil preparación incorpora productos del Valle Inferior del Río Negro, donde la producción de nueces gana cada vez más presencia. Las galletitas de avena, nueces y chocolate sin TACC combinan ingredientes simples con frutos secos locales, aportando sabor, textura y un vínculo directo con la producción agroalimentaria de la zona.

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