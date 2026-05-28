Cómo hacer galletitas sin gluten con avena, nueces y chocolate: una receta casera y regional

La cocina casera se cruza con la producción regional en estas galletitas sin TACC con avena, chocolate y nueces. Foto ilustrativa.

Una receta casera, sin gluten y de fácil preparación incorpora productos del Valle Inferior del Río Negro, donde la producción de nueces gana cada vez más presencia. Las galletitas de avena, nueces y chocolate sin TACC combinan ingredientes simples con frutos secos locales, aportando sabor, textura y un vínculo directo con la producción agroalimentaria de la zona.

Receta | Galletitas sin TACC de avena, nueces y chocolate

Ingredientes

2 tazas de avena sin TACC

1 taza de harina de almendras o premezcla sin TACC

1 huevo

1/2 taza de azúcar mascabo o miel

1/3 taza de aceite vegetal

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC

1 pizca de sal

1/2 taza de nueces picadas

1/2 taza de chocolate amargo sin TACC

Opcional con identidad regional

Manzana rallada o pera deshidratada

Miel

Preparación