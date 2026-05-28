Cómo hacer galletitas sin gluten con avena, nueces y chocolate: una receta casera y regional
Una preparación simple y saludable que incorpora nueces producidas en el Valle Inferior del Río Negro y suma una opción sin gluten para la mesa diaria.
Una receta casera, sin gluten y de fácil preparación incorpora productos del Valle Inferior del Río Negro, donde la producción de nueces gana cada vez más presencia. Las galletitas de avena, nueces y chocolate sin TACC combinan ingredientes simples con frutos secos locales, aportando sabor, textura y un vínculo directo con la producción agroalimentaria de la zona.
Receta | Galletitas sin TACC de avena, nueces y chocolate
Ingredientes
- 2 tazas de avena sin TACC
- 1 taza de harina de almendras o premezcla sin TACC
- 1 huevo
- 1/2 taza de azúcar mascabo o miel
- 1/3 taza de aceite vegetal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC
- 1 pizca de sal
- 1/2 taza de nueces picadas
- 1/2 taza de chocolate amargo sin TACC
Opcional con identidad regional
- Manzana rallada o pera deshidratada
- Miel
Preparación
- Precalentar el horno a 180°C.
- Mezclar el huevo con el azúcar o miel, el aceite y la vainilla.
- Incorporar avena, harina sin TACC, polvo de hornear y sal.
- Integrar hasta formar una masa homogénea.
- Agregar nueces, chocolate y el ingrediente regional elegido.
- Formar galletitas y colocarlas en una placa con papel manteca.
- Hornear entre 12 y 15 minutos, hasta dorar levemente los bordes.
- Dejar enfriar antes de consumir.
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