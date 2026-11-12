El tanque estaba vacío, pero escondía 108 kilos de cocaína: el hallazgo durante un control de la Ruta 34

El procedimiento tuvo lugar sobre el kilómetro 1.375 de la Ruta Nacional Nº 34.

Un control de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34, en Salta, terminó con el hallazgo de 108 kilos de cocaína ocultos dentro de un camión cisterna vacío. El conductor fue detenido por disposición de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 1.375, a la altura del paraje Senda Hachada. Ahí, efectivos de la sección local, dependiente del Escuadrón 52 Tartagal, detuvieron la marcha de un camión cisterna con bandera boliviana.

Las mochilas estaban dentro del tanque

Durante la revisión, los uniformados advirtieron que el tanque estaba vacío y no contenía ningún tipo de líquido o combustible. Ante esa situación, retiraron la tapa e ingresaron al compartimento.

Dentro encontraron cuatro mochilas con 102 paquetes rectangulares, embalados principalmente con cinta amarilla y, en menor proporción, verde. La carga estaba distribuida en los bultos hallados dentro del tanque del vehículo. Los efectivos realizaron una prueba de campo Narcotest, que dio resultado positivo para cocaína.

El pesaje determinó que el cargamento tenía 108 kilos y 50 gramos. La sustancia quedó secuestrada.

Detuvieron al conductor y secuestraron el vehículo

Por orientación de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, los gendarmes detuvieron e incomunicaron al conductor. También secuestraron el camión cisterna, la droga, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

El operativo se concretó en el paraje Senda Hachada, sobre la Ruta Nacional 34. La investigación quedó bajo la intervención de la fiscalía federal con jurisdicción en Tartagal.