La tendencia que transforma cualquier outfit: cómo combinar accesorios en capas

Los accesorios tienen el poder de cambiar por completo un outfit. Y cuando se combinan entre sí, las posibilidades se multiplican. El layering, o la superposición de piezas, se convirtió en una manera de sumar personalidad a los looks y darle una nueva vida a esos diseños que ya forman parte del guardarropa.

La idea es combinar sin sobrecargar: elegir una pieza que se destaque y acompañarla con otras más sutiles, jugando con diferentes formas, materiales y tamaños. No hay fórmulas rígidas, sino una invitación a experimentar y encontrar mezclas que tengan que ver con el estilo propio.

Collares en capas

Es una de las formas más fáciles de incorporar esta tendencia. El secreto está en combinar cadenas de distintos largos: una más corta y delicada, otra de largo medio y una tercera que aporte presencia.

También se pueden mezclar grosores y texturas para generar contraste y lograr una composición con movimiento.

Pulseras y anillos: el mix perfecto

En las muñecas, la propuesta es combinar piezas delicadas con otras de mayor volumen, como brazaletes rígidos, o sumar diseños con diferentes acabados. En los anillos, en cambio, vale jugar con las formas, los tamaños y las posiciones.

Una alternativa más sutil es repetir un mismo modelo en distintos acabados para conseguir un efecto coordinado, pero sin caer en lo previsible.

Aros en layering

Una tecnica infalible, incluso cuando no se tienen varias perforaciones. Los ear cuffs y los piercings falsos son buenos aliados para sumar distintas piezas y crear composiciones originales sin necesidad de pasar por la aguja.

“Lo más interesante es que estas combinaciones permiten crear diferentes propuestas con accesorios que ya forman parte de nuestro día a día. Es una manera de multiplicar las posibilidades de uso de las piezas y darle una nueva interpretación al look”, explica Christina Santiago, Head de Marketing de Morana, marca brasileña de bijouterie y accesorios que ya tiene presencia en Argentina.

Las piezas que marcan el ritmo

A la hora de elegir los accesorios, los diseños con volumen y color tienen un lugar especial. Desde Isadora destacan entre sus más vendidos los collares con motivos florales, los apliques de resina y las piezas protagonistas, como los bolones. En cuanto a la paleta, el burgundy y el chocolate aparecen entre los tonos elegidos de la temporada.

En Argentina, además, hay un diseño que se destaca: los soles, que lideran las ventas de la marca. Son piezas ideales para convertirse en el centro de una combinación y acompañarse con cadenas finas, anillos o pulseras que sumen sin competir.

La consigna es animarse a mezclar, recuperar accesorios que ya tenemos y probar nuevas combinaciones. Porque, a veces, no hace falta cambiar todo el look: alcanza con encontrar otra manera de llevar lo que ya nos gusta.