Qué provincias lideran la eficiencia en educación y por qué el problema no es solo presupuestario

El desempeño de los estudiantes de sexto grado en las pruebas Aprender 2023 fue la base para medir qué tan eficiente es cada provincia al transformar su presupuesto en resultados académicos. Foto: archivo.

En el debate público sobre la calidad educativa en la Argentina, la discusión suele centrarse en cuánto dinero se destina al sector. Sin embargo, un reciente informe titulado «Eficiencia de la inversión educativa provincial en Argentina» pone el foco en qué tan bien se utilizan esos fondos. El trabajo, elaborado por María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén, de Argentinos por la Educación, junto a Ivana Templado, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), concluye que las provincias con menores índices de eficiencia podrían mejorar los niveles de aprendizaje en Lengua y Matemática hasta en 52 puntos porcentuales si lograran equiparar la gestión de sus recursos actuales con la de los distritos mejor posicionados.

Para llegar a estas conclusiones, las autoras aplicaron un modelo estadístico que cruza el esfuerzo presupuestario por estudiante del sector estatal (medido en relación con el ingreso per cápita de cada distrito entre 2012 y 2023) con la proporción de alumnos de sexto grado que alcanzaron los niveles esperados en las pruebas Aprender 2023. El documento confirma que destinar un mayor presupuesto por estudiante tiende a asociarse con mejores rendimientos académicos, pero subraya que ese vínculo no es lineal. Por el contrario, el impacto real de la inversión está fuertemente condicionado por las políticas públicas implementadas y el contexto socioeconómico de los alumnos.

Al observar el mapa nacional en términos relativos, la brecha entre jurisdicciones resulta notoria. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba y Formosa encabezan el ranking de eficiencia, logrando traducir con mayor éxito su inversión por alumno en resultados académicos sólidos. En el extremo opuesto se ubican provincias como Chaco, Catamarca y Tucumán, que enfrentan serias dificultades para convertir el esfuerzo financiero en mejoras pedagógicas. Es precisamente en estas jurisdicciones rezagadas donde se concentra el potencial de crecimiento de hasta 52 puntos porcentuales utilizando el mismo volumen de recursos que ya administran.

Gráfico de eficiencia de la inversión educativa provincial. Fuente: Argentinos por la Educación y Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas.

Más allá del presupuesto: recursos físicos y estructura de costos

El estudio también evaluó la eficiencia del sistema incorporando variables vinculadas a la infraestructura y la organización escolar, como el equipamiento, la conectividad, la extensión de la jornada (simple o completa), la relación de alumnos por cargo docente y el porcentaje de maestros suplentes. Bajo esta lupa, el grupo de jurisdicciones más eficientes vuelve a incluir a Córdoba y CABA, pero suma a Chubut y Misiones, mientras que Chaco, La Rioja y Tucumán registran los índices más bajos.

Este segundo enfoque arroja un diagnóstico importante sobre el origen del problema, el cual muestra que en gran parte del país, el obstáculo principal no está en la escasez de insumos físicos o equipamiento, sino en la capacidad institucional para articular los recursos en favor del aprendizaje. De hecho, los datos sugieren que las mayores ineficiencias estarían ligadas a la estructura de costos del sistema, es decir, cómo se organiza y se paga el recurso humano (donde la masa salarial absorbe la abrumadora mayoría del presupuesto) más que a la administración de los recursos materiales.

Finalmente, el informe incorpora una dimensión fiscal al analizar la procedencia de los fondos. Al cruzar los resultados educativos con variables contextuales, las investigadoras detectaron que aquellas provincias que dependen en mayor medida de las transferencias de recursos nacionales tienden a exhibir niveles más bajos de eficiencia, obteniendo desempeños escolares por debajo de lo que sería esperable según su nivel de gasto. De este modo, el estudio invita a repensar no solo el financiamiento educativo, sino también los mecanismos de gestión, rendición de cuentas y diseño de políticas públicas.