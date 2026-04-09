Encontraron muerta a la menor de 14 años que era intensamente buscada en Merlo 

Había desaparecido este miércoles en Merlo y fue encontrada sin vida.

La localidad de Merlo se encuentra conmocionada tras el hallazgo sin vida de Maitena, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde el miércoles.

Según confirmaron fuentes policiales, la menor había desaparecido ese mismo día por la mañana y su familia había radicado la denuncia luego de no tener noticias sobre su paradero. Ahora, los investigadores intentan determinar las circunstancias de su muerte y no descartan que se haya tratado de un suicidio.

Maitena había sido vista por última vez al despedirse de su hermana en las puertas de la Escuela N° 16. Antes de separarse, le dijo que iba a saludar a una amiga y que regresaría pronto, pero nunca volvió.

De acuerdo al testimonio familiar, la adolescente dejó su teléfono celular en su casa, aunque se llevó dinero en efectivo y la tarjeta SUBE. Tras la denuncia, una vecina aportó imágenes de una cámara de seguridad en las que se la observaba caminando por la intersección de las calles Bicentenario y Maipú.

En paralelo, las autoridades analizaron el celular que había quedado en su domicilio, donde detectaron contactos con números del exterior, un dato que ahora forma parte de la investigación.

Al momento de su desaparición, Maitena vestía un buzo verde oliva, un jean azul desteñido y zapatillas negras. Era de tez blanca, contextura delgada, medía aproximadamente 1,50 metros, tenía ojos celestes o grises y cabello castaño.

La causa continúa en investigación para esclarecer qué ocurrió en las horas previas a su muerte y determinar con precisión las circunstancias del hecho.